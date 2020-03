Tijgeren en slingeren met bosgeestje Ori

Ergens voelt het moment waarop je voor het eerst een wapen ter hand neemt in Ori and the Will of the Wisps als verraad. Tot dan toe heeft deze prachtige opvolger op Ori and the Blind Forest geen geweld gekend, slechts een triest maar herkenbaar verhaaltje over een jonge uil, geboren met een kapotte vleugel. Bosgeestje Ori weet de vleugel met een kunstgreep op te lappen, maar tijdens hun eerste vlucht samen komen ze in een storm terecht en raken elkaar kwijt. De ouders van het uiltje zijn radeloos, en Ori gaat op zoektocht uit.

Het lijkt voer voor een Miyazaki-tekenfilm. Totdat flitsend dat zwaard – bloedeloos, dat wel – in beeld komt. Het vechten is vooral vloeiend: bij veel vijanden moet je springen, klimmen, ja bijna dansen in de lucht, terwijl je wisselt van zwaard naar projectiel of anderzijds. Met de tijd leer je de elegantie van het vechten te waarderen, maar is ook een heel klein beetje van de magie verdwenen.

Ori kan het missen. Net als zijn voorganger sprankelt deze game vooral van de schitterende beelden, waarin het zacht gloeiende geestje Ori door donkere moerassen, blauwe plassen en groene bossen moet springen, tijgeren en slingeren.

In de bekende stijl van Metroidvania speel je langzaamaan nieuwe bewegingen vrij, waardoor hiervoor onbegaanbare paden opeens toegankelijk zijn. Onderweg verzamel je ditmaal ‘shards’ en andere onderdelen, waarmee je je krachten kan versterken en Ori nieuwe klauterbewegingen kan aanleren. Het is een extra laagje complexiteit die het spel niet echt nodig heeft.

Hier en daar zwoegt Ori and the Will of the Wisps tegen de hardware van de Xbox One, met bevriezende beelden, pixelachtige achtergronden en bugs die je dwingen een stapje terug te nemen. Het is een kleine smet: de mooie vormgeving, de sprookjesachtige muziek en de kleurrijke karakters maken Ori wederom tot een magisch spektakel.

Game Ori and the Will of the Wisps Door Moon Studios Voor Xbox en pc ●●●●●