Streamingplatform Picl zet alle zeilen bij

Film kijken in tijden van sociale onthouding Klassiekers: gratis op vele websites, waaronder YouTube Korte films: verschillende websites bieden nu ‘online festivals’ aan Speelfilms: sommige worden digitaal uitgebracht bij bijvoorbeeld Apple TV en Ziggo, zoals ‘The Parts You Lose’

De filmtheaters zijn gesloten, maar hun actuele aanbod is thuis te zien. Streamingplatform Picl biedt voor 8,50 euro kwaliteitsfilms die vorige week in de filmtheaters draaiden, zoals de broeierige Chinese thriller The Wild Goose Lake (4 ballen in NRC vorige week) of documentaire For Sama (5 ballen).

Normaliter duurt het enkele maanden voordat een bioscoopfilm op dvd en video on demand (vod) uitkomt. Zo niet bij Picl, een samenwerkingsverband van – inmiddels – 28 filmtheaters. Koop je een film, dan moet je aangeven bij welk theater je dat doet: het Ketelhuis in Amsterdam of de Gigant in Apeldoorn bijvoorbeeld. Die profiteert dan van je digitale ticket. Als een film ook elders op dvd en vod uitgaat, daalt de prijs naar 4,99 euro.

Oprichters Anke van Diejen en Noortje van de Sande van Herrie Film & TV tuigden Picl in 2017 op. „We wisten dat er een verborgen vraag is naar arthousefilms. Uit onderzoek bleek dat mensen ze vaak niet zien omdat er geen filmtheater in de buurt is, ze alweer uit roulatie zijn of op verkeerde tijden draaien. Om zeven uur en tien uur bijvoorbeeld, terwijl de kinderen pas om half acht in bed liggen en tien uur te laat is.” Bij filmtheaters was er aanvankelijk wantrouwen. Zij hechten aan de beleving van het grote doek en vreesden dat Picl regulier bezoek zou kannibaliseren.

Dat blijkt niet het geval, en nu de maatregelen rond het coronavirus van kracht zijn, explodeert de vraag. Na jaren discrete groei verkoopt Picl momenteel 900 films per dag. Het aantal partners steeg in één week van 23 naar 28, met onder de nieuwkomers Lumière Maastricht, het Groninger Forum en de Fabriek in Zaandam. „We moeten even alle zeilen bijzetten hier”, zegt Van de Sande. Ook praat Picl met filmdistributeurs die overwegen titels versneld op vod uit te brengen. Gezien het snel groeiend reservoir niet-uitgebrachte films dreigt straks namelijk een financiële catastrofe voor kleinere films. Van de Sande: „Picl-only-premières liggen de komende tijd best voor de hand.”

Andere diensten Voor kwaliteitsfilms en arthouse kan je ook een abonnement nemen op Cinemember. Dat biedt 700 redelijk actuele titels plus een selectie huurfilms aan. cinemember.nl Cinetree biedt wekelijks nieuwe films, geselecteerd en van commentaar voorzien door filmmakers. cinetree.nl Een wisselende, hoogstaande selectie van historische kwaliteitsfilms biedt mubi: mubi.com

