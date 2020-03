Steun moet nu zo snel mogelijk naar goede plek

Het kabinet heeft de steunmaatregelen voor de Nederlandse economie ontworpen in nauw overleg met vakbonden, werkgeversorganisaties en brancheverenigingen. Die reageren dan ook positief op het steunpakket, met hier en daar een kritische noot. Grote vraag: gaan de maatregelen op korte termijn werken?

Sociale partners

Vakbond FNV is blij dat de maatregelen niet alleen voor mensen in loondienst, maar ook voor zzp’ers en flexwerkers gelden. FNV-voorzitter Han Busker noemt het bovendien „een geruststellende gedachte” dat uitbreiding van de regelingen nog mogelijk is – mocht de crisis aanhouden. FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW zijn ook blij met de versoepeling van de werktijdverkorting. Daar blijven op korte termijn het meeste banen mee behouden, zeggen zij, nu de omzet (gedeeltelijk) wegvalt.

Zelfstandigen

Voor Margreet Drijvers, directeur van het Platform Zelfstandige Ondernemers, blijkt uit het pakket een grote bereidheid om alle ondernemers, inclusief de zzp’ers, door de crisis heen te helpen. „Met name het terzijde schuiven van de moeilijke beoordeling voor steun aan zzp’ers gaat de snelheid echt ten goede komen.”

Zorg

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen laat weten het „goed te vinden dat de maatregelen genomen worden”. Maar de tot nu toe genoemde steunbedragen staan volgens de zegsman van NVZ niet in verhouding met de gederfde inkomsten voor ziekenhuizen. „De omzetderving doordat allerlei planbare zorg wordt afgebeld, daar hebben we nog geen plaatje van. Dat gaat gewoon heel, heel veel geld kosten. Maar dat zijn dingen die we later gaan bepalen. We moeten eerst deze crisis door.” Zorgverzekeraars Nederland zegt dat de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële positie van de zorgaanbieders „geneutraliseerd worden”.

Reisbranche

Reisorganisatiekoepel ANVR noemt het substantiële pakket van maatregelen „voor de reissector zeer welkom,” met name de loonkostenaanvulling en het uitstel van belastingbetaling. Wel wordt gehoopt dat er nog specifieke maatregelen komen, omdat de sector op meerdere manier wordt geraakt. „We hebben nu nul boekingen. Klanten vragen hun geld terug omdat reizen zijn geannuleerd. En we halen op dit moment tienduizenden Nederlanders terug, met een enorme hoeveelheid kosten.”

Landbouw

Voor de landbouwsector is een aparte kredietregeling in het leven geroepen. Tuinders die in acute geldnood komen, kunnen een beroep doen op de regeling. Verdere voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt. Eerder vroeg LTO om specifieke maatregelen zodat seizoenswerkers uit andere landen binnen de Europese Unie ook de komende tijd nog naar Nederland kunnen komen. Daarover heeft het kabinet nu niks gezegd. „Met dit miljardenpakket onderschrijft het kabinet de urgentie”, stelt LTO-voorzitter Marc Calon. „Tegelijkertijd is er nog veel werk aan de winkel. Het is nu zaak dat de steun ook zo snel mogelijk op de goede plek komt – de concrete uitwerking is ontzettend belangrijk.”

Transport en logistiek

De behartiger van de handels- en logistieke belangen van 15.000 bedrijven in Nederland, evofenedex, zegt „veel goeds” te zien in het pakket van het kabinet. Volgens algemeen directeur Machiel van der Kuijl doet het kabinet er verstandig aan de regelingen snel te implementeren. „Dat geeft bedrijven ruimte om op adem te komen.”

Banken

De bankensector is er blij mee dat niet alleen voor het mkb, maar ook voor grotere bedrijven nu liquiditeitssteun beschikbaar is, laat bankenkoepel NVB weten. De steunregelingen lopen via de huisbanken van de bedrijven. De sector vraagt er begrip voor dat niet alle ondernemers in een keer geholpen kunnen worden. Dat voor de banken zelf de buffereisen zijn versoepeld noemen ze „goed”. „Hierdoor hebben wij de ruimte om het maximale te doen om onze klanten door deze moeilijk periode heen te helpen.”

Winkeliers

INretail, de branchevereniging voor onder meer woon-, mode- en schoenenwinkels, is „écht positief” over de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd. Liquiditeit is volgens Meerman hét gebrek bij de tienduizenden winkels die bij zijn vereniging zijn aangesloten. Doordat klanten nauwelijks nog naar de winkel komen, zien sommige ondernemers 80 procent van de inkomsten wegvallen. „Wanneer staat het geld op de rekening? We hebben geen tijd om drie maanden te wachten.”

