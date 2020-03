Koning Felipe: geen erfenis van zijn vader Juan Carlos

De Spaanse koning Felipe VI ziet nu al af van de erfenis van zijn vader. Ook laat hij de jaarlijkse betalingen van de staat aan ex-koning Juan Carlos I per direct stopzetten. Juan Carlos zou een belang hebben in een offshore-holding. Die is in 2008 opgericht en zou deels op diens naam staan. In het fonds werd jaren geleden, toen Juan Carlos koning was, zo’n 65 miljoen euro gestort afkomstig van het Saoedisch koningshuis. Het zou om een gift gaan. In Zwitserland loopt een onderzoek naar de herkomst van het geld maar in Spanje zelf kan de ex-koning niet worden vervolgd. (NRC)

