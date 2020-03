Al vijftien jaar haal ik iedere ochtend vers brood bij dezelfde bakker. Vanochtend sta ik er weer, met in mijn hand gepast 3,05 euro, de prijs van een heel waldkorn. Op een bordje lees ik dat – gezien de omstandigheden – de voorkeur aan pinnen wordt gegeven. Twijfelend vraag ik aan de bakker of hij liever heeft dat ik ook pin. Hij kijkt mij vorsend aan en zegt dan berustend: „Leg maar neer. U ken ik, maar er komen hier ook types binnen die ik sowieso door een sopje zou willen halen.”

