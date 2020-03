Snel maar heel erg streng - zo damde Taiwan het virus in.

Taiwan ligt 130 kilometer uit de kust van China en heeft meer dan een miljoen burgers die in China wonen of werken. Toch is de verspreiding van het coronavirus er beperkt tot 77 bevestigde gevallen. Dodental: 1.

Dat is zeventien keer minder besmettingen per hoofd van de bevolking dan in China. Ook Hongkong (157 gevallen) en Singapore (243) – beide eveneens nauw verweven met het Chinese vasteland – hebben hun uitbraken tot een minimum weten te beperken.

De drie overheden oogsten inmiddels wereldwijd bewondering onder epidemiologen en fungeren als case studies van hoe het wél moet. Gemene delers: een actieve herinnering aan de sars-epidemie van 2003 en de bereidheid om rigoureus in te grijpen. Burgerlijke vrijheden, zoals privacy en bewegingsvrijheid, wegen in de besluitvorming minder mee dan in vrijere Europese samenlevingen.

Generale repetitie

„Het klinkt enigszins pervers”, zegt Jeremy Lim van de Universiteit van Singapore in Time, „maar we kunnen sars zien als generale repetitie. Het was een rauwe en zeer, zeer ingrijpende ervaring. In de nasleep ervan zijn de systemen verbeterd.”

Vooral Taiwan wordt geprezen. Nu is virusbestrijding in sommige opzichten ook makkelijker in Taiwan dan in China: het is een eiland en heeft slechts 23 miljoen inwoners. Maar het succes lijkt vooral te danken aan de vroegtijdige erkenning van het probleem.

In december, weken voordat China het bestaan van Covid-19 publiekelijk toegaf, ging onder medici al rond dat er een ernstige, virale vorm van longontsteking rondwaarde in Wuhan. Al op 31 december, bijna drie weken voordat de bevestiging kwam dat mensen het virus aan elkaar kunnen overdragen, begon Taiwan met het controleren van vliegtuigpassagiers uit Wuhan.

Op 12 januari, de dag dat in China het eerste sterfgeval bekendgemaakt werd, stuurde Taiwan een onderzoeksdelegatie naar China. „Ze lieten ons niet zien wat ze niet wilden laten zien, maar onze deskundigen voelden aan dat de situatie niet positief was”, zegt een regeringswoordvoerder tegen het Amerikaanse NBC News. Kortom, Taiwan wist genoeg om in actie te komen. De coördinatie kwam in handen van een centraal commandocentrum voor epidemieën, opgericht na sars.

Op 26 januari, vijf dagen na de eerste bevestigde coronabesmetting op het eiland, verbood Taiwan vluchten uit Wuhan, kort daarna volgden bijna alle andere Chinese steden. Ook Hongkong en Singapore stelden reisbeperkingen voor mensen uit China in, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie dat toen nog afraadde.

Desinfectie van scholen

In de periode tot eind februari nam Taiwan in totaal 124 maatregelen, schrijft Stanford University, dat een lijst heeft bijgehouden. Zo stelde de regering – anders dan bijvoorbeeld de Nederlandse – thuisquarantaine verplicht voor iedereen die in een risicogebied was geweest. De nieuwjaarsvakantie werd met tien dagen verlengd, tijd die gebruikt werd voor een grondige desinfectie van de scholen. In januari kwam er al een maximumprijs voor mondkapjes, gevolgd door een exportverbod voor mondkapjes die voor medici bestemd zijn. De productie van mondkapjes werd opgevoerd, met inzet van militairen. In februari zijn 6,5 miljoen stuks uitgedeeld op scholen, evenals 25.000 thermometers en 84.000 liter desinfectiemiddel.

Niet alle maatregelen zijn makkelijk voorstelbaar in samenlevingen met meer burgerlijke vrijheden, zoals Nederland. Zo controleert de Taiwanese politie de thuisquarantaine via het signaal van mobiele telefoons. Een echtpaar dat de quarantaine verbrak kreeg een boete van omgerekend 9.000 euro. Ook wie symptomen verzwijgt of nepnieuws verspreidt krijgt een boete, oplopend tot 90.000 euro.

Dagcompensatie

Singapore krijgt nu lof voor zijn grondige opsporing van besmettingsgevallen. Ook hier verschilt de aanpak sterk van de Nederlandse: in Singapore wordt iedereen met griepverschijnselen aangemoedigd om naar de huisarts te gaan en getest op Covid-19. Voor zelfstandigen die in thuisquarantaine moeten heeft de overheid een dagcompensatie beschikbaar gesteld. Burgers delen van harte hun locatiegegevens om de contacten van besmette personen op te sporen.

In Hongkong is de herinnering aan sars (300 doden) zo pijnlijk dat burgers weinig aansporing nodig hebben om afstand tot elkaar te houden en extra hygiënemaatregelen in acht te nemen. Al op 3 januari werden de temperatuurmetingen op de stations en het vliegveld uitgebreid en kregen artsen opdracht om patiënten met luchtwegklachten te melden als die in Wuhan geweest zijn. De resultaten zijn ernaar: in de aangrenzende Chinese provincie Guangdong zijn tien keer zoveel bekende besmettingen als in Hongkong.

Doortastendheid

Hoewel Taiwan, Singapore en Hongkong profiteren van hun alertheid, doortastendheid en discipline, is er ook een nadeel aan hun aanpak. De groepsimmuniteit waar Nederland op inzet, blijft ver buiten beeld. Het gevolg is dat de drie overheden hun restricties moeilijk kunnen laten varen zolang het virus niet volledig is uitgewoed.

In Hongkong is het daarom onwaarschijnlijk dat alle scholen op 20 april weer open zijn, zoals was gehoopt. Dat maakte hoogste bestuurder Carrie Lam dinsdag bekend. De overheid zet gevangenen in om genoeg mondkapjes voor leerlingen te maken. Omdat de meeste besmettingen nu van buiten komen, moeten buitenlanders die vanaf donderdag in de stad aankomen in quarantaine.

Ook Taiwan kondigde dinsdag quarantainemaatregelen voor arriverende reizigers af. „We hebben begrip voor Taiwanezen die het virus in het buitenland hebben opgelopen”, zei de minister van Volksgezondheid, „maar als mensen erop staan om naar landen te reizen die we hebben afgeraden, moeten we strengere maatregelen treffen.”

Die mensen kunnen geen aanspraak maken op de onkostenvergoeding voor thuisquarantaine. Als ze het virus blijken te hebben moeten ze hun eigen medische kosten betalen. En de overheid publiceert hun namen. „We hebben de eerste besmettingsgolf weten af te slaan, nu er een tweede golf aankomt, moet iedereen meehelpen om die tegen te houden”, aldus de minister.

Lees ook deze reportage over de Singaporese aanpak