Publieke omroep brengt dagelijkse tv-show voor thuiszittende kinderen

Om de 2,5 miljoen Nederlandse kinderen die thuiszitten, wegens het coronavirus, te bedienen, gaat de publieke omroep vanaf woensdagmiddag een dagelijkse educatieve liveshow uitzenden. In dit tv-programma, Zapplive Extra, krijgen de kijkers les van experts, en kunnen ze vragen stellen.

Het programma, gepresenteerd door Klaas van Kruistum, is een raamwerk waarbinnen andere educatieve programma’s worden uitgezonden, zoals De Smerige Quiz (biologie), Willem Wever (wetenschap) en Freeks Wilde Wereld (natuur). Nieuw is Het Klokhuis Maakt, waarin kinderen bijvoorbeeld leren knutselen, of karatelessen krijgen. Na de show (13.00-15.30 uur) volgt iedere dag een film. Om de thuiszitters verder te ondersteunen, heeft de omroep filmpjes van School TV op de streamingdienst NPO Start gezet, ingedeeld naar schooljaar.

De twee grote tv-distributeurs spelen ook in op de crisis. Ziggo en KPN maken de Film1-zenders tijdelijk gratis voor gewone abonnees. Ook kinderzenders, waarvoor je doorgaans moet bijbetalen, worden bij Ziggo gratis voor abonnees, als RTL Telekids, Nicktoons, BabyTV.

Popzender 3FM en klassieke zender Radio 4 programmeren concerten uit het archief van ensembles die anders live hadden opgetreden, maar van wie concerten zijn afgezegd. Bij 3FM nodigt dj Sander Hoogendoorn artiesten uit om huiskamerconcerten te geven, in plaats van live-optredens in de studio.

Veel film- en tv-opnames liggen stil. Zo meldt RTL dat de opnames van de soap Goede Tijden, Slechte Tijden zijn stopgezet. De omroep heeft nog nieuwe afleveringen tot 8 mei liggen. Talkshows worden zonder publiek uitgezonden, andere programma’s, zoals de Geknipte gast van Özcan Akyol, zijn afgelast. Eerder werd al aangekondigd dat diverse grote tv-evenementen niet doorgaan, zoals 75 jaar Vrijheid en Koningsdag. The Passion krijgt een aangepaste versie, in ieder geval zonder publiek. De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb zou begin april bekendmaken of het Eurovisie Songfestival doorgaat.