‘Opeens gingen de kiwi’s heel hard’

Marit van Egmond, sinds ruim een jaar directeur van Albert Heijn, de grootste supermarktketen van Nederland, werkt deze maandag thuis. Het ‘regieteam’, speciaal voor de coronacrisis, werkt in twee shifts. „Afgelopen weekend heb ik het hele weekend op kantoor gewerkt”, vertelt ze aan de telefoon. „Maar we moeten ook gezond blijven. Vandaag is het andere team er en intussen is er de hele dag contact.”

Sinds donderdag is er een run geweest op de supermarkten. Hoe staat het er nu voor?

„Iedereen is zich nu enorm bewust van de belangrijke rol van de supermarkten in de voedselvoorziening. Van alle kanten komt hulp: parttimers werken extra , mensen van het hoofdkantoor staan in de winkels. Ongeveer een op de vijf Nederlanders heeft ooit voor Albert Heijn gewerkt, veel alumni bieden zich spontaan aan. Vanochtend hebben alle duizend winkelmanagers ingebeld en heb ik ze bijgepraat, waarbij de veiligheid voor klanten en medewerkers vooropstaat.”

Er zijn nog veel lege schappen. Zag Albert Heijn niet aankomen dat Nederlanders zouden gaan hamsteren?

„In het begin ging het geleidelijk en was er vooral meer vraag naar desinfecterende zeep. Donderdag was ineens zo’n piek, daar konden we ons simpelweg niet op voorbereiden. Ook na de horecasluiting van zondagavond was er weer zo piekbelasting.

„We hebben ongelooflijk veel voedsel in de distributiecentra, maar als er zo veel tegelijk wordt gekocht, is het niet bij te benen. Elke dag komen er in elk filiaal meerdere vrachten. Soms moeten we kiezen wat er meegaat in de vrachtwagens. Dan geven we groente en fruit voorrang boven snoep en chips. Als iedereen nu weer boodschappen doet zoals normaal, zijn de schappen weer snel gevuld. Ik hoop dat de rust snel terugkeert.”

Zijn er andere scenario’s overwogen? Kortere openingstijden zodat er tijd is om bij te vullen, of beperken van het aantal producten per klant?

„Het eerste zou het juist lastiger maken. Vrachtwagens kunnen hun spullen alleen kwijt als de winkel open is. Het aantal producten beperken willen we ook niet: we willen niet dat caissières in discussie moeten met klanten.”

Welke producten sprongen eruit?

„Eerst zeep en dergelijke, vanaf donderdag veel houdbare producten, groente en fruit. Opvallend: bananen zijn normaal altijd nummer één, maar die zijn nu door de kiwi’s verslagen. Er zijn verschillen per filiaal, maar heel Nederland is bezig met corona.”

Zijn er al producenten die jullie niet meer kunnen leveren?

„Op dit moment zegt eigenlijk iedereen te kunnen blijven leveren. ‘Eigenlijk’, want alle EU-landen nemen andere maatregelen. Dat gaat heel snel, de consequenties zijn niet altijd duidelijk. Op dit moment is alleen desinfecterende zeep moeilijk.”

Als mensen lege schappen zien, vinden ze het moeilijk niet te hamsteren. Wat doet u daaraan?

„We hebben vandaag een film online verspreid waarin [distributiedirecteur] Marco van Grinsven laat zien dat het distributiecentrum vol ligt. Er is genoeg voor iedereen. In de winkels is er vooral aandacht voor de gezondheid: geen afbakbroodjes meer die je zelf kunt pakken en zo veel mogelijk contactloos betalen, zodat iedereen veilig boodschappen kan doen.”

En als er nog een hamstergolf komt?

„We houden de maatregelen nauwlettend in de gaten, we hebben meerdere keren per dag contact met de betrokken ministeries en het RIVM en we zijn ons ervan bewust dat we met vijf miljoen klanten per dag een vitaal onderdeel van de samenleving zijn.”

Dit is uw eerste grote crisis, hoe beleeft u deze periode?

„Dubbel. We hebben zorg voor de gezondheid van heel veel mensen. Het is ook een bijzondere tijd, het is heel mooi om te zien hoe iedereen zich met man en macht inzet.”

Jumbo Omzet 65 procent hoger, ‘drukste dag ooit’ De schappen in de supermarkt waren maandag her en der nog altijd leeg na het massale gehamster van afgelopen dagen. Toch hebben supermarkten meer dan genoeg op voorraad, benadrukt directeur Marc Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Ze hebben alleen even tijd nodig. Vrijdag, de dag na de persconferentie van premier Rutte, was de omzet bij supermarktketen Jumbo 65 procent hoger dan normaal: de drukste dag ooit, laat financieel topman Ton van Veen via de telefoon weten. „De omzet lag hoger dan in de week van Kerst.” Alleen: op Kerst bereiden supermarkten zich doorgaans maanden voor. „Dit overviel ons toch wel”, aldus Van Veen. Dat door die inkoopwoede lege schappen ontstonden, had volgens Van Veen niets te maken met een tekort aan producten. De distributiecentra van Jumbo zijn gevuld en ook leveranciers voorzien geen tekorten. „Dit kwam volledig door de vraag” , aldus Van Veen. Oftewel: consumenten kochten meer dan Jumbo naar zijn winkels kon vervoeren. Is het vervoer van distributiecentrum naar de winkel daarmee de zwakke plek gebleken in de logistieke keten? Marc Jansen van het CBL vindt van niet. „Het probleem is dat de klant hamstert. Winkeliers zeggen gekscherend weleens dat de consument ook onderdeel is van de logistiek, omdat hij zelf de boodschappen uitzoekt en naar huis brengt. En de klant was de afgelopen de meest verstorende factor in de keten. Hier kunnen vrachtwagenchauffeurs en vakkenvullers niet tegenop.” Supermarkten werken al dagen „de klok rond”, aldus de CBL-directeur. De sector heeft “honderden, misschien wel duizend extra vrachtwagens” ingezet. Alleen al bij Jumbo is er zondag drie keer zo veel vracht naar de winkels gegaan als gewoonlijk, stelt Van Veen. Voor nieuw gehamster na nieuwe overheidsmaatregelen vrezen CBL en Jumbo niet, stellen ze. Jumbo-directeur Van Veen denkt dat de ergste piek nu achter de rug is. „Aan de andere kant: we kunnen veel beredeneren, maar sommige dingen ook niet. Dat mensen massaal toiletpapier zijn gaan inkopen kan ik rationeel niet verklaren. En toch gebeurt het.”

