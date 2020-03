Openbaar Ministerie: we houden verdachten alleen nog aan bij ernstige feiten

Verdachten van strafbare feiten worden vanaf nu in beginsel niet meer aangehouden „tenzij dat echt noodzakelijk is wegens de ernst van de strafbare feiten en de dreiging voor de rechtsorde”.

Tot deze vergaande maatregel heeft het Openbaar Ministerie besloten om „het hoofd te bieden aan terugval in operationele capaciteit bij ons en onze ketenpartners”. Ook hoopt justitie door deze opstelling „de risico’s op verspreiding van het virus en meer in het bijzonder de kans op een uitbraak in de penitentiaire inrichtingen te beperken”. De maatregelen staan beschreven in een zogeheten ‘landelijk continuïteitsplan’ dat intern binnen het OM wordt verspreid.

Het Openbaar Ministerie zegt „voorrang te blijven geven aan zaken waarbij bijvoorbeeld sprake is van geweld, kwetsbare slachtoffers en zeden”. Justitie zegt ook te willen blijven optreden bij personen met geestelijke problemen. „Bij verward gedrag dat wijst op gevaar voor de veiligheid van de persoon zelf of anderen, zullen we zo nodig direct moeten ingrijpen”.

Een woordvoerder van het OM zegt dat het nieuwe arrestatiebeleid „momenteel nader concreet wordt uitgewerkt, in overleg met de politie” . Later deze dinsdag komt er meer informatie „over de concrete maatregelen”.

Alleen urgente rechtszaken

Het coronavirus heeft inmiddels grote invloed op het werk van het rechterlijk apparaat. Vanaf dinsdag zijn parketten en rechtbanken vrijwel gesloten. Alleen „urgente zaken” gaan nog door. „Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven omdat het bijvoorbeeld raakt aan de rechten van verdachten of rechtzoekenden”. Zo zal de MH17-strafzaak op 23 maart verder gaan zonder pers en publiek. De beslissingen van de rechtbank zijn wel via een livestream te volgen.

Het OM verzekert evenwel dat men niet ophoudt met functioneren en ook niet dicht gaat. „Het OM heeft een cruciale rol te vervullen in het functioneren van de democratische rechtsstaat. Ook onder de meest moeilijke omstandigheden blijft het OM zijn werk doen”.

De voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB) Jan Struijs zegt dat „de rechtsstaat door het coronavirus de komende tijd erg onder druk komt te staan”. Er moeten volgens hem „pijnlijke keuzes” worden gemaakt. „Dat is een harde realiteit. De belangen van kwetsbare slachtoffers moeten de hoogste prioriteit krijgen. De politie zal vooral zichtbaar en herkenbaar aanwezig moeten zijn”.

Sinds dit weekeinde gelden ook speciale maatregelen voor gevangenissen. Het bezoeken van gedetineerden is niet meer mogelijk. „Een besmetting binnen een instelling van de dienst justitiële inrichtingen zou gezien het besloten karakter van de inrichtingen grote gevolgen hebben voor personeel en gedetineerden. Hen beschermen staat voorop’’. Alleen het bezoek dat noodzakelijk is „in het kader van de rechtsgang, zoals een advocaat (en welke niet met bijvoorbeeld digitale hulpmiddelen kan plaatsvinden) kan doorgaan”.

Werkstraffen die verdachten opgelegd hebben gekregen, worden sinds maandag niet langer uitgevoerd. „We merkten dat het op een verantwoorde en veilige manier uitvoeren van de werkstraffen onder druk kwam te staan omdat (fysiek) contact niet te vermijden is en het werken in groepen daar nu eenmaal bij hoort”, aldus directeur van de reclassering Nederland Johan Bac. Hij spreekt van „een ingrijpend besluit”. De controle op dragers van een enkelband in gevallen van elektronisch huisarrest gaat wel door.

De maatregelen voor de rechterlijke macht gelden in ieder geval tot 6 april.