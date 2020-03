Metoo in 1910: ‘vérgaande liefkozingen’ voor een theaterrolletje

De benedenzaal van het sociëteitsgebouw Eensgezindheid aan het Spui in Amsterdam was „stamp- en stampvol”, toen de eminente actrice Carolina van Dommelen daar op 22 maart 1910 voor de Vrije Vrouwenvereeniging een toespraak hield over de positie van vrouwen aan het Nederlands toneel. Ze sprak over armzalige salarisjes, extreem lange werkdagen, afmattende tournees door het hele land en razende regisseurs als „alleenheersers voor wie de tonelisten moeten sidderen en beven.”

Maar dat was nog lang niet alles. „Het droevigste”, verklaarde de spreekster, „is dit nog: hoeveel actrices moeten niet de walgelijkste bejegeningen slikken om een rolletje te krijgen?” Onverholen richtte ze zich tegen directeuren van toneelgezelschappen die trachtten zich te vergrijpen aan vrouwen en meisjes in ruil voor een rolletje. Herhaaldelijk zagen zulke actrices zich gedwongen „om zich lijdelijk over te geven aan de buitengewoon vérgaande liefkozingen harer directeurs”, zei ze. En: „Zo lang er nog zulke toestanden bestaan, mag er gesproken worden van ‘gedwongen prostitutie’ bij het toneel. Het is een zware beschuldiging die ik uit, maar die helaas op waarheid gegrond is.”

Schuinsmarcheerder of laster?

Zo werd Carolina van Dommelen de klokkenluidster in een Nederlandse #metoo-affaire van deze week precies 110 jaar geleden.

Actrice Carolina van Dommelen. Foto archief Spaarnestad Photo

Ze was echter niet bereid namen te noemen, hoewel sommige aanwezigen dat die avond wel van haar vroegen. Als ze namen zou noemen, redeneerde ze, zou haar dat een aanklacht wegens laster kunnen opleveren. Maar in de weken daarna bleek menigeen makkelijk te kunnen raden over wie ze het had. Anderhalve maand voordat ze haar toespraak hield, had ze in de openbaarheid een arbeidsconflict uitgevochten met dr. Willem Royaards, directeur van de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel, die op dat moment haar werkgever was. Ze had zich ziek gemeld – en die ziekte was volgens haar veroorzaakt „door zenuwoverspanning, door veelvuldig spelen en door onaangenaam, tactloos optreden van de directie.”

Geen wonder dat haar toespraak in sommige kranten prompt werd afgedaan als een wraakactie jegens Royaards. Dat er misschien toch méér aan de hand was dan een conflict over arbeidsvoorwaarden, stond in die dagen alleen te lezen in de kranten van het koloniale Nederlands-Indië, die doorgaans veel minder discreet waren dan de Nederlandse dagbladen. In de Sumatra Post schreef een toneelchroniqueur onder het pseudoniem Vosmaer onomwonden: „Iedereen weet dat Royaards een schuinsmarcheerder is. Dat ’t aantal vrouwtjes dat hij aan ’t hart heeft gedrukt – niet slechts op ’t toneel – legio is. Dat hij er nog ondanks zijn bijna meer dan middelbare leeftijd, energiek mee doorgaat.”

Zo zou de toneelleider eens een jonge actrice, na het ondertekenen van een contract, teder in de ogen hebben gekeken, met de woorden: „En laat ons nu ’t contract bezegelen met een kus.” Waarop de aankomende toneelspeelster zo moedig was geweest het contract te verscheuren om haastig in de trein terug te keren naar haar woonplaats Assen – en het toneel voorgoed achter haar te laten.

‘Actrices lokten de arme mannen uit’

Tegelijkertijd werd in sommige Nederlandse media echter ook geopperd dat mogelijke misstappen misschien niet uitsluitend aan de machtige mannen moesten worden verweten. Die jonge actrices zouden er zelf ook wel om hebben gevraagd.

Of, zoals de prominente publicist Frans Coenen in het maandblad Groot-Nederland schreef: „Zij lokten door hun optreden de mannen, die stumperds, uit en moesten het dus zichzelf verwijten als daar onwelvoeglijkheid van kwam.” Het waren hoe dan ook uitzonderingen, verkondigde het Algemeen Handelsblad: „Wat mevrouw Van Dommelen heeft gesignaleerd, kunnen niet anders dan zéér sporadisch voorkomende gevallen zijn.”

Tot dezelfde conclusie kwam het partijloze Amsterdamse gemeenteraadslid L. Simons, die meteen na de bijeenkomst van de Vrije Vrouwenvereeniging had toegezegd een enquête over de kwestie te zullen organiseren. Zijn rapport verscheen al twee maanden later. Het bevestigde de vaak erbarmelijke arbeidsomstandigheden en stelde zelfs vast dat er werd gewerkt met „koeliecontracten”. Maar seksueel wangedrag kwam ook volgens Coenen zelden of nooit voor. „Dat gunsten voorkomen door gunsten te geven, mag in het algemeen niet worden gezegd”, schreef het gemeenteraadslid . „Uit geen der antwoorden bleek dat drang en invloed zijn aangewend om zich over te geven; er komen wellicht enkele op zichzelf staande gevallen voor, maar dat geschiedt ook buiten de toneelwereld.”

In het verderf gestort

Waarmee de zaak na een paar maanden alweer uit de publiciteit verdween. Wel schreef de actrice Bets Ranucci-Beckman in 1918, acht jaar na dato, het toneelstuk Monsieur le Directeur, dat in de Sumatra Post werd beschreven als een satire over een toneelleider die zijn macht misbruikte in zijn jacht op jonge actrices: „Met een verbluffende virtuositeit en zonder de minste gewetenswroeging verleidt hij alle toneelspeelstertjes die de moeite waard zijn, en stort ze in het verderf.”

Het stuk werd geprezen omdat het een waarheidsgetrouw beeld van de toneelwereld schetste. Ook trok het veel publiek. Maar wie in werkelijkheid de hoofdpersoon was, bleef in de Nederlandse kranten onvermeld.

Willem Royaards stierf in 1929, na een jarenlang ziekbed. Zijn reputatie was niet gehavend.