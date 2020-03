In heel Europa bestaat begrip voor het uitstellen van het EK voetbal tot 2021

Onverwacht was het allang niet meer. Toch klonk de mededeling hard en onwerkelijk, dinsdagmiddag: het EK voetbal van 2020 wordt een jaar uitgesteld wegens de verspreiding van het coronavirus over de wereld.

Ronald Koeman, bondscoach van het Nederlands elftal, reageerde vol begrip op het besluit. „Het is natuurlijk een zeer vervelend bericht, maar we begrijpen de keuze die is gemaakt”, zei hij op de website van de KNVB. „In de ontwikkelingen van de afgelopen periode verrast de beslissing ons niet. Wat voorop staat is de gezondheid van mensen en het indammen van de verspreiding van het coronavirus. Natuurlijk had ik liever een EK gespeeld deze zomer, maar we moeten realistisch zijn en ons erbij neerleggen. De komende periode gaan we nadenken hoe we ons kunnen voorbereiden op het moment dat internationale voetbalcompetities weer opgestart worden.”

Ook toernooidirecteur Gijs de Jong van de KNVB, verantwoordelijk voor de vier EK-wedstrijden die in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam zouden worden gespeeld, reageert vol begrip. „Er is door heel Europa door heel veel mensen hard gewerkt aan Euro 2020. We betreuren het zeer dat we door een indrukwekkend geval van overmacht het EK moeten verplaatsen. Het is wat het is. Maar als straks de situatie op het gebied van de volksgezondheid in Europa weer normaal is, pakken we de draad op en gaan gestaag verder.”

Het Wembley Stadion in Londen, waar de finale van het EK zal worden gespeeld. Foto NEIL HALL/EPA

Directeur betaald voetbal Eric Gudde noemt het „een volkomen logische beslissing”. Hij wijst erop dat de competities in Nederland in elk geval tot en met 6 april platliggen, en er kan niet collectief worden getraind. „In sommige Europese landen zijn topspelers zelfs in quarantaine of besmet met het virus. Sport is op z’n best als alle deelnemers op hun sterkst aan de start kunnen verschijnen en zich dus met hun nationale team gezamenlijk kunnen voorbereiden. Dat is waar we als liefhebbers naar uitkijken, maar dat zit er voor veel gevallen nu al niet meer in voor de geplande start over twaalf weken.”

Begrip in Frankrijk

In andere landen klonken vergelijkbare geluiden. Noël Le Graët, voorzitter van de FFF, de voetbalbond van regerend wereldkampioen Frankrijk, staat volledig achter het besluit. „Zo krijgen we meer tijd om de Europese competities uit te stellen”. Hij spreekt op de site van de FFF van een „verstandige en pragmatische beslissing” van de UEFA. Door het EK te verplaatsen naar 2021 komt er ruimte op de kalender om de nationale competities in Europa uit te spelen, maar ook de Champions League en de Europa League. „De voetbalwereld moet verenigd, verantwoordelijk en voorbeeldig zijn”, zei Le Graët over de bestrijding van het coronavirus.

De baas van de Engelse voetbalbond FA, Mark Bullingham, zei in een reactie tegen The Guardian dat „de gezondheid en het welzijn van mensen de belangrijkste zorg” zijn. „Daarom ondersteunen wij de beslissing van de UEFA ten volle. Wij gaan de komende dagen bekijken wat dit betekent voor de Engelse nationale ploegen en onze organisatie, inclusief de gevolgen voor het EK voor vrouwen 2021, waarvan we heel trots zijn dat wij dat organiseren.”

UEFA trots op reacties

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin zei dat er weinig andere keuzes waren na de uitbraak van het coronavirus. „De gezondheid van fans, spelers en leden van de technische staf moet onze eerste prioriteit zijn. In die geest heeft de UEFA een reeks opties voorgesteld zodat competities dit seizoen veilig kunnen eindigen. Ik ben trots op de reacties van mijn collega’s in het Europese voetbal. Er was sprake van echte samenwerking. Iedereen zag in dat ze iets moesten opofferen om het beste resultaat te bereiken.”

Volgens de UEFA-voorzitter brengt het uitstel hoge kosten mee voor betrokkenen, „maar we zullen ons best doen om ervoor te zorgen dat de gevolgen beperkt blijven”. Een EK zonder supporters was voor de UEFA geen optie, zei Ceferin. „Lege stadions en lege fanzones is een vreugdeloze gedachte die we niet konden accepteren om de zestigste verjaardag van de UEFA te vieren.”

Ook Copa América naar 2021

Ondertussen is ook de Copa América uitgesteld tot 2021, zo maakte de Zuid-Amerikaanse voetbalfederatie bekend. „Dit is een buitengewone maatregel vanwege een onverwachte situatie”, zei de voorzitter van de Conmebol, Alejandro Domínguez. De Copa América wordt net als Euro 2021 gespeeld tussen 11 juni en 11 juli.