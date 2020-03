‘Ik word geacht om ineens fulltimejuf te zijn’

„Stomme corona”, schreef de 11-jarige dochter van Nadya Aboyaakoub-Akkouh dinsdagochtend op het schema met de schooltaken van die dag. „Maar as we speak zit ze netjes aan de keukentafel haar schoolwerk te doen”, zegt Aboyaakoub, wethouder (jeugd)zorg en onderwijs in de gemeente Nijkerk.

Overal in het land proberen ouders, vaak tussen hun eigen werk door, hun kinderen aan het werk te krijgen. Met hulp van scholen, die lespakketten en voorbeeldschema’s aanbieden. Of met een zelf bedacht schema. Die schema’s zijn soms behoorlijk strak.

Neem deze, van een basisschool in Maarn:

08.00-09.00 uur: Opstaan

09.00-10.00 uur: Lestijd

10.00-11.00 uur: Bewegen

12.00-13.00 uur: Lunch

12.30-13.00 uur: Klusjes

13.00-14.30 uur: Lezen

14.30-16.00 uur: Lestijd

16.00-17.00 uur: Bewegen

Zie dat maar eens te combineren met je werk. „Ik word geacht om ineens fulltime juf te zijn”, schreef een moeder op Twitter. En een ander: „We lopen NU Al achter op schema!”

Nadya Aboyaakoub-Akkouh pakt het anders aan, vertelt ze. Ook zij heeft een schema gemaakt voor haar dochter en zoon (14), maar ze legt de verantwoordelijkheid bij hen. „Ik vraag ze elke ochtend: hoe zou jij je dag willen invullen? Dat gaat tot nu toe prima.” De „duizenden schema’s” die ze voorbij zag komen op Facebook, laat ze voor wat ze zijn.

Het schema van de 11-jarige dochter van Nadya Aboyaakoub-Akkouh

Vanuit haar werk als wethouder weet Aboyaakoub dat er ook gezinnen zijn die meer moeite hebben met de nieuwe werkelijkheid. Gezinnen waarvan de ouders niet in staat zijn om hun kinderen te begeleiden met huiswerk of, in het ergste geval, een veilige plek te bieden. „We hebben die gezinnen hier in Nijkerk gelukkig goed in kaart gebracht en zorgen dat zij telefonisch of per WhatsApp hulp en tips krijgen.”

Kinderbescherming

Augeo, een fonds voor de aanpak van kindermishandeling, maakt zich veel zorgen om de kinderen die onder toezicht van de kinderbescherming staan en nu noodgedwongen thuis zitten, zegt woordvoerder Mariëlle Dekker. Kinderen voor wie het thuis erg stressvol is vanwege combinaties van problemen als geweld en verslaving. Voor hen is school een plek van steun en ontspanning.

Op deze kinderen is nu ook nog eens minder toezicht. „Ook de gezinsvoogden hebben door corona met uitval te maken en hun contacten met gezinnen zijn beperkter”, zegt Dekker.

En dan zijn er ook nog kinderen die niet in beeld zijn van de jeugdzorg. Kinderen over wie de afgelopen weken een veilig thuis-melding is gedaan, bijvoorbeeld omdat de politie heeft ingegrepen bij huiselijk geweld. „Daar moet de zorg nog opgestart worden”, zegt Dekker. Alleen al de regio Rotterdam heeft achthonderd van dit soort meldingen per maand, waarbij per melding ongeveer 2 tot 3 kinderen betrokken zijn.

„De komende dagen wordt het een belangrijke uitdaging voor gemeenten, opvang- en onderwijsorganisaties en de jeugdzorg om te kijken hoe deze kinderen toch een ergens een soort time-out kunnen krijgen”, zegt Dekker. „Ik hoop dat elke gemeente daarmee aan de slag gaat. Er hebben veel mensen buikpijn van situaties.”