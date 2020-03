Hulp nodig met koken, zorg of oppassen? Veel Nederlanders bieden helpende hand

„Hoi, Ik ben Joyce en ik werk in het onderwijs. Daarom heb ik nu ruimte om voor anderen boodschappen te doen.”

„Wil of kan je nu je huis niet uit; ik wil graag helpen bij het doen van boodschappen, de hond uitlaten of bijvoorbeeld een bezoek aan de dierenarts. De komende weken ben ik flexibel.”

„Ik heb mijn vlucht geannuleerd dus 3,5 week geen reet te doen. Wie heeft er hulp nodig in het land? Ik kan oppassen, handgels inpakken, eten bezorgen, boodschappen doen, mensen heen en weer rijden. Maakt niet uit waar in het land.”

„Wij hebben een vakantiehuisje op de Veluwe en willen dit komend weekend graag aanbieden aan bijv. verpleegkundigen uit Brabant die even wat ademruimte nodig hebben. Weet je iemand die dit goed kan gebruiken? Laat het ons weten!”

Te midden van alle berichten over angst en ziekte, worden internetfora en sociale media overspoeld met dit soort oproepen en aanbiedingen. De hashtag #coronahulp is op internetplatforms van Twitter tot Instagram een verzamelplek van initiatieven. Vele tienduizenden Nederlanders bieden hun diensten en hulp aan. Van mensen die aanbieden om maaltijden te koken voor mensen die dat niet zelf kunnen, tot zzp’ers die plots zonder opdrachten zitten en aanbieden om op te passen op kinderen van zorgmedewerkers. Ook voedselbanken melden een toestroom van hulpaanbiedingen.

De aanbiedingen om te helpen zijn inmiddels zo talrijk dat er een nieuwe uitdaging ontstaat: hoe koppel je al die hulp op een efficiënte manier aan de hulpvraag van mensen die het het hardst nodig hebben? Verschillende internetplatforms zijn dag en nacht aan het werk om vraag en aanbod met elkaar te verbinden. Vier studenten startten de website gewoonmensendiewillenhelpen.nl, die naar eigen zeggen al twintigduizend aanmeldingen heeft. Via webformulieren vullen mensen in wat ze aanbieden of nodig hebben, en ze koppelen die vervolgens aan elkaar.

Orde in de chaos

Sociaal internetondernemer Boudewijn Wijnands lanceerde maandag het platform Coronahelpers. Daar proberen ze alle hulpaanbiedingen te koppelen aan mensen en organisaties die op hulp zitten te wachten. Van het ophalen van medicijnen tot oppassen, en van telefoongesprekken met eenzame ouderen tot de hond uitlaten.

„Het is bijna alsof je in een oorlogsituatie zit, en we moeten de logistiek van deze operatie ook niet onderschatten”, zegt Wijnands. „Met ons platform proberen we orde in de chaos te brengen, en bijvoorbeeld hulpaanbiedingen te koppelen aan goede doelen. Ook om te zorgen dat mensen zich houden aan de veiligheidsrichtlijnen als afstand houden van elkaar.” Hij werkt samen met onder meer de Amsterdamse thuiszorgorganisatie Amsta en de vrijwilligerscentrale Utrecht om alle mensen die hulp aanbieden op een nuttige manier aan het werk te zetten.

Opvallend is het grote aantal initiatieven van studenten. In veel steden hangen posters en briefjes van studentenverenigingen die hulp aanbieden aan mensen die door de quarantaine of door een ziek familielid zelf in de problemen dreigen te komen. Kinderen van ouders die in het UMCG of het Martini Ziekenhuis werken, kunnen worden opgevangen in het ziekenhuis. Studenten geneeskunde gaan op de kinderen passen. Ook meerdere zzp’ers die plots zonder werk zitten bieden via internet aan om bijvoorbeeld op te passen op kinderen van zorgpersoneel.

Behalve dit soort initiatieven die zich richten op de directe noden in het persoonlijke leven, zijn er ook veel mensen die anderen proberen te helpen om de economische schok van de crisis te verzachten. Zo worden in meerdere steden cadeaubonnen gekocht bij horeca-ondernemers zodat die de klap kunnen vangen. Mensen roepen via sociale media huisverhuurders die het kunnen dragen op om de komende tijd ruimhartig te zijn bij het kwijtschelden van de huur van mensen die plots in grote moeilijkheden komen. Daarnaast gaan oproepen aan burgers viral om bijvoorbeeld werksters en andere zeer precaire beroepsgroepen zoveel als mogelijk door te betalen.

In de zorg hopen ze dat dit soort oproepen ook gaan leiden tot extra hulp van medisch personeel dat inmiddels met pensioen is. In een paar dagen tijd hebben zich volgens artsenorganisatie KNMG al 1.750 oud-verpleegkundigen aangemeld die tijdelijk willen bijspringen in overbelaste ziekenhuizen en andere zorgorganisaties, ondanks de gezondheidsrisico’s die zijzelf daarbij zullen lopen.