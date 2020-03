Gemeente zet juridische stappen om granulietstorting

De Gelderse gemeente West Maas en Waal heeft Rijkswaterstaat maandag dringend verzocht de stort van granuliet in natuurplas Over de Maas te laten stilleggen. Steenbedrijf Bontrup zou de lozing moeten staken tot duidelijk is wat het effect van granuliet is op de volksgezondheid.

Ook bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is een dergelijk ‘verzoek tot handhaving’ neergelegd. De gemeente sluit verdere juridische stappen niet uit.

Om van graniet granuliet te maken, bijvoorbeeld voor de productie van asfalt, wordt de chemische stof flocculant toegevoegd. Deskundigen zijn het er niet over eens of dat tot schadelijke gevolgen leidt. Experts die vorige week in de Tweede Kamer werden gehoord, waarschuwden voor de onbekendheid met flocculant. Ook is onduidelijk of granuliet door de chemische toevoeging ‘bouwstof’ is, of nog als ‘zuivere grond’ geldt. Voor storten van afval gelden andere regels.

Bij de hoorzitting in de Kamer bleek vorige week ook dat Bontrup mogelijk niet over de juiste certificaten beschikt om granuliet te lozen. Pogingen om de richtlijnen voor het verkrijgen van die certificaten aan te passen, zouden zijn gestrand. Minister Stientje van Veldhoven (Milieu, D66) laat nader onderzoek doen naar de effecten van granuliet.

Gevaarlijke stof

Daarop wil verantwoordelijk wethouder Ans Mol (openbaar beheer) in West Maas en Waal niet wachten. Ze ziet in de verklaring van de deskundigen genoeg gronden om de storting te kunnen stoppen. „Daaruit bleek voor ons nog maar eens dat er gewoon een gevaarlijke stof wordt gestort. Vandaar dat we genoodzaakt zijn verdere stappen te zetten.”

De gemeente gaat daarmee in tegen het beleid van Van Veldhoven. Die meldde onlangs dat granuliet geldt als grond en dat er geen reden is de stort nu te verbieden. Eerder stelden ambtenaren van de zuidelijke afdeling van Rijkswaterstaat dat Bontrup geen toestemming kon krijgen voor de lozing. Dat besluit werd genegeerd door de ambtelijke top, zo onthulde tv-programma Zembla vorige maand. Vervolgens werd de vergunning alsnog geregeld.

Voormalig minister Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken, VVD) speelde daarbij een belangrijke rol. Als directeur van bouwbedrijf VolkerWessels bracht hij Bontrup in contact met Rijkswaterstaat om de kwestie op te lossen. Ook was hij bij een gesprek hierover tussen Rijkswaterstaat, het ministerie van Milieu en Bontrup.

Irritatie

Binnen het college van West Maas en Waal bestaat veel irritatie over de opstelling van minister Van Veldhoven. Een gesprek vorige week maandag, na de hoorzitting, klaarde de lucht niet. Wethouder Mol: „De minister houdt vol dat ze de stort niet kan stilleggen. En ambtenaren zeggen ook: deskundigen kunnen wel zeggen dat het gevaarlijk is, maar wij hebben ook andere verhalen gehoord over granuliet. Dus zij zien geen reden tot ingrijpen. Maar ik heb een zorgplicht richting de inwoners, vandaar dat we nu deze stap wel moeten zetten.”