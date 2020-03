Fransen moeten twee weken binnen blijven

De Fransen moeten de komende twee weken binnen blijven in het kader van de strijd tegen het coronavirus. Dat heeft president Emmanuel Macron maandagavond gezegd in een televisietoespraak. Alleen dringende verplaatsingen zijn nog toegestaan. Er worden honderdduizend politieagenten ingezet om het uitgaansverbod af te dwingen. „Wij zijn in staat van oorlog,” zei Macron zes keer tijdens zijn toespraak.

In Frankrijk zijn sinds het uitbreken van het coronavirus meer dan zesduizend besmettingen vastgesteld; 149 mensen zijn overleden. Frankrijk had eerder al beslist om de scholen en alle horecagelegenheden te sluiten. Maar zondag waren met name de Parijzenaars massaal naar de parken getrokken om van de zon te genieten. Macron verwees daarnaar in zijn toespraak: „U brengt de gezondheid van uw geliefden in gevaar.”

Een algeheel huisarrest is de Franse maatregel echter niet. Wie niet van thuis uit kan werken mag nog naar zijn werk gaan. Wel moeten de bedrijven alles in het werk stellen om thuiswerk mogelijk te maken. Boodschappen doen, doktersbezoek en zieke familieleden bezoeken is toegestaan.

Hond uitlaten

Zelfs joggen of de hond uitlaten is niet verboden. Je moet dan wel een zelf opgestelde verklaring op zak hebben met naam, adres en de reden waarom je op straat bent. Op een overtreding staat een boete van 38 euro die zal worden opgetrokken tot 135 euro. „Het ordewoord is duidelijk: blijf thuis”, zei minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner achteraf.

Macron kondigde ook een rits verdere maatregelen aan. De tweede ronde van de gemeenteraadsverkiezingen – de eerste vond afgelopen zondag plaats – wordt uitgesteld tot juni. Grote hervormingen, waaronder de omstreden pensioenhervorming, worden bevroren. De Franse staat zal er ook alles aan doen om te voorkomen dat bedrijven failliet gaan of mensen in financiële moeilijkheden komen, zei Macron.

Minister van Financiën Bruno Le Maire zei dinsdag dat bedrijven in moeilijkheden aanspraak kunnen maken op een steunpakket, waarvoor in totaal 45 miljard euro beschikbaar is. De overheid zal ook instaan voor uitstaande bedrijfsleningen voor een totaal van 300 miljard euro.

„Geen enkel bedrijf, hoe groot of klein ook, zal aan het faillissement overgeleverd worden. Geen enkele man of vrouw zal aan hun lot overgelaten worden”, zei Macron maandag. Met dat doel worden belastingen, sociale bijdragen, gas- en elektriciteitsfacturen en huurgeld opgeschort voor mensen in financiële nood. Het systeem van tijdelijke werkeloosheid wordt uitgebreid voor werknemers.

Met al deze maatregelen hoop Frankrijk de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en vooral een verzadiging van de gezondheidssector te vermijden. In sommige regio’s, vooral in het noordoosten, is dat laatste al een feit, zei Gezondheidsminister Olivier Véran dinsdag op de radio. Met name in Mulhouse en Straatsburg is de situatie precair: zieken worden daar al met de helikopter naar andere regio’s overgebracht omdat de ziekenhuizen vol zijn.