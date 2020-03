De Olympische Spelen gaan door, de vraag is met welke sporters

Het coronavirus mag zich snel over de wereld verspreiden, de Olympische Spelen in Tokio gaan komende zomer gewoon door. Dat blijft het onwrikbare standpunt van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), ook nadat dinsdag telefonisch crisisoverleg was gevoerd met de olympische sportbonden. „Met nog vier maanden te gaan zien wij geen reden voor drastische maatregelen”, luidde de boodschap.

Vrijwel gelijktijdig met deze oekaze, maakte de Europese voetbalbond UEFA de verplaatsing van het EK voetbal naar 2021 bekend en blies sportkoepel NOC-NSF het Holland Heineken House op.

Mochten de Spelen worden gehouden, dan voor het eerst sinds 1992 zonder de Nederlandse verzamelplaats voor sporters, hun familie en supporters. NOC-NSF meldt in deze coronacrisis prioriteit te willen geven aan het ondersteunen van sporters in voorbereiding op ‘Tokio’. „Bovendien zouden de noodzakelijke voorbereidingen spoedig tot onverantwoorde investeringen en werkzaamheden hebben geleid”, zegt algemeen directeur Gerard Dielessen.

Vertrouwen in maatregelen

Terwijl steeds meer landen ingrijpende maatregelen nemen om het coronavirus te temmen, wereldwijd competities worden stilgelegd en het aantal afgelaste sportwedstrijden in razend tempo oploopt – tot olympische testtoernooien in Tokio aan toe – lijkt het IOC geen twijfel te hebben over het doorgaan van de Olympische Spelen. Op het hoofdkantoor in Lausanne wordt erop vertrouwd dat de vele maatregelen die de autoriteiten wereldwijd nemen zullen helpen het virus onder controle te krijgen.

Als andere steun in de rug ervaart het IOC het optimisme van de Japanse regering. Premier Abe zei vorige week nog het doorgaan van de Olympische Spelen te zien als bewijs dat de strijd met het coronavirus gewonnen zal worden. Van afgelasting of uitstel wil Abe nog niets weten.

Het enige knelpunt dat het IOC in aanloop naar de Olympische Spelen vooralsnog ziet, is de verstoorde kwalificatieperiode. Van de ruim 11.000 sporters die welkom zijn in Tokio, is 43 procent nog onzeker van deelname.

Het IOC vraagt de internationale sportbonden met voorstellen voor aangepaste kwalificatie-eisen te komen. Gedacht wordt aan de ‘bevriezing’ van wereldranglijsten en het meetellen van historische prestaties.

Heilig getal

Het IOC biedt in het uiterste geval ruimte aan meer sporters. Dat wordt per geval bekeken. Een trendbreuk, omdat het aantal van 11.000 voor het IOC een heilig getal is om te voorkomen dat de Olympische Spelen onbeheersbaar worden. Begin april volgen nadere mededelingen over gewijzigde kwalificatieprocedures.

Het overleg met de olympische sportfederaties krijgt deze week een vervolg met de nationale olympische comités (NOC’s), de IOC-atletencommissie en het internationaal paralympisch comité. Gelet op de starre houding van het IOC lijkt het onwaarschijnlijk dat die besprekingen tot nieuwe inzichten zullen leiden.