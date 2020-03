De gangster in de schuur

Film kijken in tijden van sociale onthouding

Arthouse: streamingplatform Picl Klassiekers: gratis op vele websites, waaronder YouTube Korte films: verschillende websites bieden nu ‘online festivals’ aan

The Parts You Lose heeft een raadselachtige titel. Ook na het zien van de film is niet precies duidelijk waar die titel op zou kunnen slaan. Maar het misdaaddrama heeft een simpele premisse. Aaron Paul, bekend als Jesse Pinkman in Breaking Bad, speelt een naamloze zware jongen (‘The Man’). Hij is bij een overval zwaar gewond geraakt. Het slechthorende jongetje Wesley, gespeeld door de ook in werkelijkheid dove kind-acteur Danny Murphy, treft hem half dood aan in de sneeuw. Hij sleept de man mee naar de schuur van zijn ouderlijk huis.

Tussen de jongen en de gangster ontstaat een merkwaardig soort vriendschap. Dat Wesley ‘daddy issues’ heeft is niet zo vreemd, want zijn vader is een dronkelap met een kort lontje; een sterke rol van Scoot McNairy. Maar met de levenslessen van de boef in de schuur is Wesley niet zoveel beter af: ‘The Man’ leert hem vooral om er flink op los te slaan, als andere kinderen hem op zijn huid zitten, en desnoods smerige trucs te gebruiken. Maar zijn nieuwe vriend benadert hem in ieder geval niet omzichtig als een zielig geval.

De film zou meer overtuigen als de filmmakers niet zo merkwaardig inconsistent omsprongen met Wesleys doofheid. Hij lijkt van scène tot scène te zwenken tussen complete doofheid en een plotseling hervonden vermogen om zelfs zijn meest onduidelijk mompelende tegenspeler te verstaan. Dat is de voornaamste steek die regisseur Chistopher Cantwell, afkomstig uit het televisiedrama, laat vallen. Met The Parts You Lose levert hij geen opzienbarende, maar wel een degelijke, onderhoudende debuutfilm af.

Misdaadfilm The Parts You Lose Regie: Christopher Cantwell. Met: Aaron Paul, Danny Murphy, Scoot McNairy, Mary Elizabeth Winstead. Digitaal uitgebracht op o.a, Apple TV, ITunes, Microsoft, Ziggo. ●●●●●

