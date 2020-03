Frankrijk zet 100.000 agenten in om uitbraak te bestrijden

Frankrijk gaat 100.000 politieagenten inzetten die gaan controleren of de maatregelen, die op maandag door president Emmanuel Macron werden aangekondigd, worden nageleefd.

Er worden controleposten opgezet en er zullen boetes worden uitgedeeld aan degenen die zich niet aan de strenge maatregelen houden. In een televisietoespraak had Macron aangekondigd dat het hele land vanaf vandaag vijftien dagen lang in quarantaine zal gaan.

Mensen mogen alleen nog de deur uit voor medische bezoeken, werk en boodschappen. Verdere maatregelen worden per decreet afgekondigd, zo zei Macron. Hij onderstreepte dat het land in oorlog is met een onzichtbare vijand en riep zijn volk op binnen te blijven.