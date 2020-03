Chipshol verkoopt betwiste grond aan Schiphol en VolkerWessels

Projectontwikkelaar Chipshol verkoopt een groot deel van zijn resterende grond ten noorden van Schiphol aan een consortium van die luchthaven en het bouwbedrijf VolkerWessels. Dat hebben de twee bedrijven dinsdag gemeld. Hoeveel ze betalen voor de in totaal 90 hectare grond waarover al jaren een juridische strijd wordt gevoerd, is niet bekendgemaakt.

Deels wordt de aangekochte grond gebruikt om de bereikbaarheid van het vliegveld te verbeteren. „Mocht hierover een positief besluit worden genomen, dan zijn de gronden mogelijk ook nodig voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn”, schrijft Schiphol in een verklaring op zijn website. Op de resterende grond willen VolkerWessels en Schiphol Real Estate samen commercieel vastgoed ontwikkelen.

19 miljoen euro schadevergoeding

De bewuste grond is al decennia onderwerp van gesprek. Chipshol is eigendom van de familie Poot, die sinds 1993 een gebied van 150 hectare in bezit had rond Schiphol. Het bedrijf wilde daar de nieuwe stad ‘Airport City’, met onder meer kantoren, appartementen en winkels, laten verrijzen. Schiphol en verschillende overheidsinstanties verhinderden al die tijd die plannen. In het geval van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) ten onrechte, zo oordeelde de rechter begin dit jaar. LVNL moest Chipshol een schadevergoeding van ruim 19 miljoen euro betalen voor het dwarsbomen van de bouw van een logistiek complex bij Schiphol. Inmiddels heeft Chipshol vrijwel al zijn grond rond Schiphol verkocht.