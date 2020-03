China trekt accreditatie journalisten grote Amerikaanse media in

China trekt de accreditatie van journalisten van drie grote Amerikaanse dagbladen in. Het gaat om een nog onbekend aantal verslaggevers van The New York Times, The Wall Street Journal en The Washington Post. Dat meldt persbureau Reuters dinsdag.

De journalisten moeten binnen tien dagen hun perspas inleveren. Ze mogen hun werk dan niet meer uitvoeren en moeten het land verlaten. The New York Times bericht dat Beijing de journalisten ook heeft opgedragen informatie te verschaffen over de werkzaamheden van de krant in China.

China zou daarnaast de aanval hebben geopend op nog vijf andere Amerikaanse media: Voice of America, The Times, The Journal, The Post en Time magazine. Beijing zou hen verwijten als verlengstuk van Washington op te treden, schrijft de Chinese krant The South China Morning Post.

Eerder besluit Trump

Het besluit is een reactie op een eerdere maatregel van de Amerikaanse president Donald Trump. Washington kondigde begin deze maand aan dat er nog maar een beperkt aantal journalisten in de VS voor Chinese staatsmedia, waaronder het grote persbureau Xinhua News Agency, mochten werken. De regering-Trump verwijt Beijing structurele intimidatie van journalisten. Omgekeerd verwijt China de Verenigde Staten „ideologisch bevooroordeeld” te zijn naar de Chinese media.

Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zei in een reactie het laatste besluit van China te betreuren.