Broer van aanslagpleger Manchester schuldig aan moord

De broer van een man die in 2017 een aanslag pleegde na een popconcert in Manchester, is schuldig bevonden aan de moord op 22 mensen. Dat schrijven Britse media dinsdag. Justitie oordeelde dat Hashem Abedi net zo schuldig is aan de dood van de concertgangers als zijn broer, die zichzelf destijds opblies.

In mei drie jaar geleden blies de 22-jarige Salman Abedi zich op bij een concert van de populaire artiest Ariana Grande. Bij de aanslag kwamen 22 mensen om het leven, onder wie zeven kinderen. Salman Abedi overleefde de aanslag niet. Hij kreeg volgens justitie bij de voorbereidingen hulp van zijn jongere broer.

Hashem ontkent dat hij zijn broer destijds heeft geholpen. Hij was op het moment van de aanslag niet in Engeland, maar justitie vond zijn vingerafdrukken in de flat waar de gebruikte explosieven waren vervaardigd, schrijft Skynews.

De jongere Abedi hield zich een tijdlang schuil in Libië, maar werd in 2019 op verzoek van de Britten uitgeleverd. Zijn straf krijgt hij later te horen.