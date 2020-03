Negentien mannen en vier vrouwen solliciteren voor Haags burgemeesterschap

Drieëntwintig mensen hebben belangstelling voor het burgemeesterschap van Den Haag. Dat maakte de commissaris van de koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, dinsdagochtend bekend.

Den Haag heeft een nieuwe burgemeester nodig nadat de vorige, Pauline Krikke, in oktober opstapte naar aanleiding van een rapport over de bijna-ramp met het Scheveningse nieuwjaarsvuur. Johan Remkes is sindsdien waarnemend burgemeester, maar hij heeft aangegeven dat slechts tot 1 juli te willen zijn.

Over de sollicitanten wordt weinig bekendgemaakt, om speculeren te voorkomen. Wel is duidelijk dat het gaat om negentien mannen en vier vrouwen. De jongste sollicitant is 23 jaar, de oudste 63. Een aantal heeft ervaring in het openbaar bestuur.

Twee kandidaten hebben al zelf gezegd te hebben gesolliciteerd: Bert Blase, nu burgemeester van Heerhugowaard, en Richard de Mos, oud-wethouder in Den Haag en nu raadslid namens Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De eerste maakte zijn sollicitatie met een filmpje bekend. Blase wil af van „de sfeer van geheimzinnigheid” waarmee de sollicitatieprocedure van burgemeesters is omgeven.

De Mos vindt dat burgemeesters gekozen zouden moeten worden. In zijn sollicitatiebrief verwijst hij onder meer naar een peiling die Omroep West hield, waaruit zou blijken dat Hagenaars hem graag zien als burgemeester. Hij schrijft ook dat hij zich realiseert dat er nog een strafrechtelijk onderzoek naar hem loopt wegens ambtelijke corruptie en schending van het ambtstermijn, maar dat hij nog altijd niet in staat van beschuldiging is gesteld. „[Ik] kan, mede uit liefde voor mijn stad, niet jaren op mijn handen gaan zitten.”

Het corruptieonderzoek naar De Mos en collegawethouder Rachid Guernaoui leidde tot de val van de Haagse coalitie nadat de andere partijen het vertrouwen in Hart voor Den Haag/Groep de Mos opzegden.

Commissaris van de koning Jaap Smit zal de komende weken referenties opvragen en een aantal gesprekken voeren. Daarna zal hij een selectie maken van de kandidaten die volgens hem geschikt zijn, en die voorleggen aan de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. Die voert vervolgens gesprekken met de kandidaten. De gemeenteraad draagt vervolgens een kandidaat voor.