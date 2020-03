Woensdag moet ik me melden bij de penitentiaire inrichting Ter Peel in Limburg om een jaar lang een oude straf uit te gaan zitten. Vandaag belde ik ze om te horen of de hele happening wel door kon gaan in verband met het coronavirus. Zolang ik niks hoorde, zou het gewoon doorgaan, zei men. En nee, op mijn voorstel mij een enkelbandje om te doen zodat ik, indachtig de aanbeveling van onze premier, alvast thuis kan beginnen met zitten, „kunnen wij ook niet ingaan”.

Jammer.

