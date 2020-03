Waarom een crash zo razendsnel kan gaan

De anekdote stamt uit de beurskrach van 1987. De afgelopen dagen las ik ’m weer op Twitter. Hij is typerend voor elke beurspaniek als angst de primaire drijfveer is. Overdrijving en paniek zijn vaste waarden in het financiële systeem. Zie: de minibeurscrash van 1989. De uiteengespatte internetzeepbel (2001). De kredietcrisis (2008/2009). Op 19 oktober 1987 verloor de toonaangevende Dow Jones-aandelenindex op één dag 22,6 procent. Dat was de eerste ‘moderne’ crash waarin de beurshandel deels geautomatiseerd verliep. Als de koersen bepaalde ‘weerstandspunten’ doorbraken, gaven financiële handelshuizen automatisch verkoopopdrachten. Dat was nieuw.

Handelaren en beleggers konden de koersval op de schermen van hun Bloomberg- of Reuters-machines min of meer op de seconde volgen. Op die dag belde een belegger zijn beurshandelaar. De belegger wilde z’n aandelen IBM verkopen.

Handelaar: „Ik bied 98 dollar.”

Belegger, op bozige toon: „Maar op het scherm van m’n machine staat een koers van 119 dollar.”

Handelaar: „Dan verkoop je ze toch lekker aan je machine...”

De koersval van de laatste dagen is een verbijsterend contrast met de eerder onbekommerde sfeer op de financiële markten. Een nieuw virus in China? Hoe gevaarlijk kan dat zijn? Dat zegt wel iets over de gemakzucht van beleggers. En van ons. Zolang de markten record op record stapelden, vonden weinig mensen dat reden voor bezorgdheid, laat staan paniek. Leve de rationaliteit van de massa, van de beleggers en speculanten.

Maar dan? Als de angst opeens doordringt dat de pandemie tot economische krimp leidt die herinneringen oproept aan de kredietcrisis of de olieschok van 1973? En als professionele beleggers aandelen dumpen, zeker wanneer die met geleend geld zijn gekocht, zoals alom de praktijk is? Is dat dan een emotionele overreactie? Of is dat net zo (ir)rationeel als het eerdere optimisme?

Anders gezegd: het totaal aan informatie en verwachtingen van een grote groep mensen leidt in theorie tot de juiste koersen. Maar in de praktijk ligt overdrijving, omhoog én omlaag, permanent op de loer.

Hebzucht en gunstige verwachtingen drijven koersen op. Dat gaat langzaam. Maar angst voor verliezen als de pandemie onbeheersbaar lijkt, is een veel krachtiger prikkel. Angst voor verlies werkt 2,5 keer zo sterk als hoop op winst, zei sociaal psycholoog Jaap van Ginneken tien jaar geleden in NRC. Vandaar dat een koersval in een adembenemende vaart kan verlopen, zoals de afgelopen dagen. Om de verkoopgolven op te vangen, komen (automatische) handelaren die wél willen kopen met steeds lagere prijzen, zoals in 1987.

De verkoper én de koper doen aan risicoreductie. De een reduceert zijn risico (en angst) door z’n effecten te verkopen. Misschien is de koers over een paar minuten nog slechter. De koper reduceert zijn angst en zijn risico door een veel lagere prijs te bieden dan op het scherm staat. Dan kan hij de effecten verkopen als de markt plotseling een omslag naar boven maakt. Zoals ook altijd een keer gebeurt.

Wie de drukte en overdrijving op de beurs ziet, hoeft niet verbaasd te zijn over het gedrag van sommige mensen in winkels. Hamsteraars doen ook aan angst- en risicoreductie, het risico dat pasta en pleepapier opeens op zijn. Daar kun je over klagen, dat móét je als regering veroordelen, en daar kun je, net als op de beurs, maatregelen tegen treffen. Maar zolang de ideale robots het leven niet overnemen, zal menselijk (wan)gedrag onder ons zijn.

