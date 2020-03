Vlaams bedrijf floreert bij wildgroei ‘blokkendozen’

Het is een veelgehoorde klacht onder natuurliefhebbers en landschapsarchitecten: de wildgroei aan logistieke hallen in Nederland. Deze zouden de horizon vervuilen, het landschap onderbreken en voor extra verkeersoverlast zorgen. Maar tegelijkertijd dienen ze de moderne logistieke keten van zowel webshops als de groenteboer om de hoek.

Deze ‘verdozing’ van het landschap groeide de laatste jaren explosief, zo bleek vorige maand uit de cijfers. De kritiek is er vooral op de grote grijze jongens: centra van ten minste 40.000 vierkante meter. „Vorig jaar werden 31 van deze zogeheten XXL-distributiecentra aangekondigd. Daarmee groeit het totaal naar meer dan honderd sinds 2013”, zegt Kees Verweij, partner van Buck Consultants International.

De 31 nieuwe megacentra leveren volgens het adviesbureau ruim 12.000 banen op. In Nederland staan nu ruim 2.000 distributiecentra van 2.500 vierkante meter of meer. Een vloeroppervlakte van zeker 37 miljoen vierkante meter.

Een van de bedrijven die er garen bij spint is de Belgische vastgoedontwikkelaar Warehouses De Pauw (WDP). Het beursgenoteerde familiebedrijf uit het Vlaamse dorp Wolvertem is met een aandeel van zo’n 8 procent marktleider in Nederland, waar het nu 525.000 vierkante meter logistiek vastgoed verhuurt.

„De huurstrategie van WDP is een soort partnershipmodel”, zegt analist Robert Woerdeman van zakenbank Kempen. „In plaats van zo duur mogelijk verhuren en het pand verkopen, zet het management in op samenwerking voor de lange termijn.” Een strategie die geweldig uitpakt gezien de gemiddelde looptijd van 6 jaar en een bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille van liefst 98,1 procent, benadrukt hij. Bekende huurders zijn bijvoorbeeld DHL, Action, The Greenery en logistiek dienstverlener Kuehne+Nagel.

‘Boerenjaar’

WDP heeft daarmee wat de Vlamingen noemen een ‘boerenjaar’ achter de rug: een recordjaar waarin de EPRA-winst, de winst uit kernactiviteiten die ook het uitkeerbare dividend bepaalt, met 13,4 procent steeg naar 152,4 miljoen euro. Ook haalde het bedrijf liefst 550 miljoen euro aan nieuwe investeringen op – een derde van het zelf gestelde doel van 1,5 miljard voor de periode 2019-2023. Als kers op de taart veroverde WDP, precies twintig jaar na de beursintroductie met een beurswaarde van zo’n 3,5 miljard euro een plek in de Bel20, de leidende Belgische beursindex. Sinds 2015 staat het ook genoteerd in Amsterdam.

Daartegenover staat het toenemend gebrek aan bouwgrond. „Er is veel competitie en WDP strijdt met concurrenten zoals Montea en VGP om grond”, zegt analiste Amal Aboulkhouatem van Degroof Petercam vanuit Brussel. „Dat is met name een probleem in Nederland, waar ook de nieuwe stikstofregels de markt opschudden. Deze bedrijven moeten daarom meer kijken naar brownfields: voormalige industrieterreinen die opnieuw ontwikkeld worden.”

Een andere logische stap is expansie naar nieuwe landen, voorspelt Woerdeman. WDP is tot dusver vooral actief op de logistieke as van de Benelux tot Parijs. Daarnaast boorde het zo’n tien jaar geleden Roemenië aan, dat na een moeizaam begin door de crisis langzaamaan een winstgevende groeimarkt blijkt. Vorig jaar stapte WDP ook in Duitsland via een joint venture met zijn Duitse branchegenoot VIB Vermögen. Aboulkhouatem: „WDP faciliteert nu westerse retailers in Roemenië, waar het marktleider is. Duitsland en Frankrijk zijn de meest voor de hand liggende nieuwe groeimarkten.”

En de kritiek op de wildgroei aan grijze blokkendozen? Woerdeman: „Dat is deels ook een beetje hypocriet. De mensen die zich hier aan storen zitten net zo goed op Bol.com en Amazon aankopen te doen.”