Vier fotoprijzen voor tieners met talent

De feestelijke uitreiking zondag in Museum Hilversum ging helaas niet door. In plaats daarvan maakte de organisatie van de Zilveren Camera de winnaars van de jeugdcompetitie via sociale media bekend. Voor de vijfde keer hield de Nederlandse fotoprijs een wedstrijd voor kinderen vanaf tien jaar. De opdracht dit jaar: breng je eigen dagelijkse nieuws in beeld. Dat leverde bijzondere, verwarrende, actuele en artistieke foto’s op. Van selfies over verveling tot macrofoto’s over de natuur.

Lieve van der Ham (16) uit Baarn won in de categorie ‘enkel’ (14-18 jaar). Met de foto ‘Je bent toch niet van suiker’ roept ze op om minder suiker te eten – net zo verslavend als cocaïne. De „goed gemaakte” foto „verwarde” de jury.

In de categorie serie (14-18 jaar) ging de prijs naar Pascal Kerpel (17) uit Puttershoek. Hij maakte een actuele serie over de boerenprotesten die volgens de jury zo had kunnen meedoen voor een volwassenen-Zilveren Camera.

Bij de enkele foto’s (10-13 jaar) won Anna de Koning (11) uit Baarn. In haar foto ‘Het zachte weer’ zag de jury „de pure schoonheid van een plasticsoepvrije wereld die we misschien niet meer zullen kennen in de nabije toekomst”.

En in de serie-categorie (10-13 jaar) kreeg Donne van Alkemade (13) uit Hilversum de prijs voor haar macrofotografie met artistieke natuurlijke vormen. „Een volwassen serie met een heel eigen sfeer”, aldus de jury. (NRC)

Fotowedstrijd Zilveren Camera Junior Wedstrijd voor kinderen vanaf tien jaar. www.zilverencamera.nl www.museumhilversum.nl

