Met deze tips komt u drie weken thuis blijven wel door

Wat doen we met de kinderen? Zondagavond vonden ze het nog opwindend. Drie weken vakantie! Maar de volgende ochtend begint de eerste: mam, wat gaan we doen? Geen idee schat, ik heb zo mijn eerste online-vergadering – als ik Teams of Slack of Skype aangeslingerd krijg – en daarna ga ik weer naar de winkel voor brood. Zo houden we het een dag vol - geen eenentwintig. Kinderen hebben nu een zinnige en voorspelbare dagindeling nodig. In de crècheleeftijd is het simpel: hou aan wat je anders ook doet op de thuisdagen. Eendjes voeren in het park kan nog, voorlopig. Maar voor kinderen in de basisschoolleeftijd moet je een plan maken. Wij zijn thuis uitgekomen op twee blokken les per dag in de gewone vakken: taal, rekenen, lezen. Het ene blok met een online les van de eigen basisschool, het andere computerloos. Kinderen hebben ook minstens een uur per dag beweging nodig. Maak een boswandeling, ga fietsen, doe kinderyoga van YouTube. Tussendoor doen we een uur een project, en een uur iets creatiefs. Denk voor inspiratie aan je eigen beroep, een online typecursus, visueel museumbezoek of trek dat proefjes/knutselboek uit de kast dat je nog nooit had ingekeken.

Hoe blijven we fit? Een touwtje. Dat is het enige dat je nodig hebt om fit te blijven in tijden van corona. Dus zeur niet. Neem een springtouw. Springen maar. Hoe lang? Nou, begin met een minuut. Maar tien minuten is beter natuurlijk. Bouw het langzaam op. Vergis je niet. Doodmoe word je ervan. Hardlopen mag nog. Als je een beetje afstand houdt zelfs met je partner, buurman of vriendin. Krijgen we straks een totale lockdown, ren dan van de kelder naar de zolder en terug. Voor wie bloedfit uit de coronacrisis wil komen: 50 tot 100 keer. Van je huis een sportschool maken, is niet lastig. In elke hand een anderhalve literfles cola en hup, omhoog, opzij en naar achter (biceps) met die armen. Voelt het zwaar? Dan doorgaan. Voor hen die de motivatie van anderen nodig hebben, is er natuurlijk ‘Nederland in Beweging’: een kwartiertje springen voor de tv met Olga Commandeur en Duco Bauwens. Dat kan om 5.55 uur, maar dat is zot als je de hele dag thuis moet zitten. 9.15 uur is vroeg genoeg. Dat je van seks fit wordt, is helaas niet waar. Het vóelt misschien heel actief, maar het is het niet. Je gebruikt er geen grote skeletspieren bij, zoals bij 60 keer opdrukken of 3 minuten planken. Geen reden om niet te vrijen trouwens.

Drie weken op de lip van je geliefde: hoe houd je dat leuk? Hoe hou je het thuis gezellig als je naast partners ineens ook kantoorgenoot bent? En misschien straks ziekenverzorger? Voor mensen met kinderen is dit een gestresste tijd. Geef elkaar de ruimte, ook al is je huis klein, zeggen geraadpleegde relatietherapeuten. Dat kan ook door elkaar perioden op de dag vrijaf te geven, zegt bijvoorbeeld therapeut Else-Marie van den Eerenbeemt. Maak aan het begin van elke dag een planning raadt zij aan, probeer niet de hele periode te overzien. „Om wanhoop over de lengte ervan te voorkomen”. Relatietherapeut Joey Steur ziet deze periode ook als een kans voor je relatie. „Samen een koffie drinken tussendoor, dat kan anders nooit op een werkdag.” En wanneer zie je nou echt „wat de ander eigenlijk voor werk doet?” Ze hoopt dat het tot een betere band tussen partners leidt, zoals dat kan gebeuren in de zomervakantie waarin veel partners en gezinnen ook zo’n drie weken in elkaars buurt zijn. Maar daar hoef je natuurlijk niet bij te werken.