Spaanse koning Felipe weigert toekomstige erfenis van zijn vader

De Spaanse koning Felipe VI ziet af van de toekomstige erfenis van zijn vader. Ook laat hij de jaarlijkse betalingen van de staat aan zijn vader, voormalig koning Juan Carlos I, per direct stopzetten. Dat meldt persbureau AP zondag op basis van een verklaring van het Spaanse koninklijk huis.

Het belang dat Juan Carlos zou hebben in een offshore-holding is de reden voor de stap van zijn zoon. De holding werd in 2008 opgericht en zou deels op naam van het voormalig staatshoofd staan. In het fonds werd jaren geleden, toen Juan Carlos nog op de troon zat, een bedrag van ongeveer 65 miljoen euro gestort afkomstig van het koningshuis van Saoedi-Arabië. Het zou gaan om een gift. In Zwitserland loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de herkomst van het geld. Volgens de Spaanse krant El País heeft de Spaanse justitie daarover informatie opgevraagd bij Zwitserse onderzoekers.

Panama

De Britse krant The Telegraph schreef afgelopen weekend dat de naam van Felipe als tweede begunstigde van het fonds naar voren zou zijn gekomen. Felipe ontkent iets met het fonds, dat ingeschreven stond in belastingparadijs Panama, te maken te hebben.

In 2014 deed de 82-jarige Juan Carlos afstand van de troon na een reeks affaires, waaronder een corruptieschandaal. Felipe volgde hem op met de belofte schoon schip te maken, en de integriteit van het koningshuis te herstellen.

Juan Carlos heeft zich teruggetrokken uit het openbare leven, maar in 2018 ontving het voormalig staatshoofd nog wel een vergoeding van bijna 200.000 euro. In Spanje geniet Juan Carlos koninklijke onschendbaarheid, maar in Zwitserland loopt er wel een juridisch onderzoek naar Juan Carlos’ betrokkenheid bij een ander fonds.