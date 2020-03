Russisch hof: voorgestelde grondwetswijzigingen zijn legaal

Het Russische Constitutioneel Hof heeft de voorgestelde grondwetswijzigingen die Vladimir Poetin langer aan de macht kunnen houden, legaal verklaard. Dat heeft het hof maandag aan het Kremlin laten weten. Eerder schaarde de Doema zich al unaniem achter de reeks ingrijpende hervormingen van het Russische staatsbestel, waardoor Poetin tot 2036 aan de macht kan blijven.

Poetin kondigde zijn voorgestelde wijzigingen van de Russische grondwet begin dit jaar aan. Het pakket haalt macht weg bij de president, en legt die neer bij het parlement en de premier. Onduidelijk was toen nog hoe dat Poetins machtspositie moest bestendigen na diens huidige termijn, die afloopt in 2024.

Vorige week werd echter onverwacht duidelijk hoe Poetin, die eigenlijk in 2024 weg moet uit het Kremlin, toch president kan blijven. Parlementariër Valentina Teresjkova stelde voor de teller van Poetins termijnen op nul te zetten, zodat de Russische president zich over vier jaar opnieuw verkiesbaar kan stellen. Hij zou dan nog tot 2036 kunnen aanblijven. De Doema stemde meteen in met het plan. Poetin liet direct weten dat hij het eens is met het voorstel, mits het Consitutioneel Hof ermee akkoord zou gaan. Dat is nu dus gebeurd.

Russische kiezers kunnen op 22 april stemmen over de beoogde grondwetswijzigingen. Poetin verklaarde eerder nog dat het onnodig was een referendum te organiseren over zijn voorstellen, maar dat het wel belangrijk was dat de Russen zich hier via een stemming over kunnen uitspreken. Begin dit jaar schaarde de Doema zich al unaniem achter de wijzigingen.

