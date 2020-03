RTL Group: dankzij formats forse winst en beetje groei

Aan de jaarcijfers van RTL Group, vrijdag gepubliceerd, kun je zien hoe een traditioneel tv-bedrijf moet bewegen in de snel veranderende mediawereld. Belangrijkste les: reguliere televisie blijft de belangrijkste inkomstenbron; met een online videodienst kun je moeilijk geld verdienen; maar met series en formats verkopen wel.

RTL Nederland zag vorig jaar zijn omzet dalen van 549 naar 527 miljoen euro. Door minder tv-reclame en hogere kosten voor Videoland daalde het brutoresultaat van 71 naar 54 miljoen euro. Het marktaandeel in de doelgroep (kijkers van 25 tot 54 jaar) daalde van 30,6 naar 29,8 procent. Volgens deze meetmethode is RTL marktleider. Als je echter alle kijkers meetelt, is dat de publieke omroep. Grote hits op hoofdzender RTL4 waren shows als The Voice, The Masked Singer en All Together Now.

Het Europese moederconcern RTL Group deed het beter. Dat noteert voor het vijfde achtereenvolgende jaar een omzetstijging, dit keer van 6,5 naar 6,7 miljard euro. De netto winst steeg met tien procent van 785 miljoen naar 864 miljoen euro. Dat was vooral dankzij de verkoop van filmproducent Universum Film.

Duitsland (2,1 miljard) en Frankrijk (1,4 miljard) zijn de belangrijkste landen voor RTL. Nederland (half miljard) behoort tot de kleinere markten, die het moederbedrijf wel belangrijk vindt, dankzij het pionieren met Videoland.

Dat RTL Group het goed deed, ligt niet aan de televisiepoot, die de inkomsten uit tv-reclame en de kijkcijfers zag dalen. Televisie zorgt nog altijd voor tweederde van de omzet (4,6 miljard). Maar de stijging komt vooral van de productiepoot (1,8 miljard). RTL’s grote productiebedrijf Fremantle – bekend van de wereldwijd uitgerolde formats van Boer Zoekt Vrouw en ‘Got Talent’ – verdient zijn geld met reality, en maakt steeds meer series, zoals American Gods. De behoefte aan series groeit nog steeds, en daar profiteert Fremantle van mee.

RTL Group is vooral enthousiast over de groei in de videodiensten voor abonnees: het Nederlandse Videoland en het Duitse TV Now. Het aantal abonnees van die twee samen steeg met 37 procent naar 1,4 miljoen. De omzet steeg met maar liefst 46,7 procent naar 135 miljoen euro. In Nederland was dat vooral dankzij het succes van Temptation Island, The Handmaid’s Tale, en Judas, de serie over crimineel Willem Holleeder. Videoland is de op één na grootste videodienst van Nederland, na Netflix. Ze geven zelf geen cijfers, maar volgens onderzoeker Telecompaper heeft Videoland 750.000 abonnees, en Netflix 3,3 miljoen abonnees.

Het belang dat RTL hecht aan videodiensten blijkt ook uit het voornemen om dit jaar een Franse videodienst te beginnen, Salto. En uit de verwerving door de Franse zuster Groupe M6 van vijftig procent van Bedrock, een bedrijf dat de techniek verzorgt voor online videodiensten. Het is de bedoeling dat Bedrock ook de techniek gaat verzorgen voor Videoland en andere streamingdiensten van RTL.

Videoland kost veel geld

Die geestdrift neemt niet weg dat RTL-videodiensten voorlopig nog verlies draaien; RTL hoopt over vijf jaar voor het eerst quitte te spelen, met vijf - tot zeven miljoen abonnees en een omzet van een half miljard euro. Dit zou betekenen dat de platforms nu nog tientallen miljoenen per jaar kosten. Dit is niet uniek in de online wereld – Netflix geeft ook meer uit dan er binnenkomt.

Het financiële belang van de videodiensten voor RTL Group blijft bescheiden: 5,5 procent van de omzet. Ter vergelijking: 44,2 procent kwam van advertenties en 21,6 procent van verkoop van eigen producties. Maar met de gestage verschuiving van reguliere tv naar online video, blijven ze een belofte voor de toekomst. Het idee is: eerst snel groeien, om een zo groot mogelijk deel van de markt in te pikken.