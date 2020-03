Op deze school is slechts één kind op komen dagen

Bij het kindcentrum Rivierenwijk in Deventer, waar het normaal gesproken een komen en gaan is van kinderen van 2 tot 13 die hier worden opgevangen en onderwezen, kwam tot nog toe deze maandag maar één kind naar school, een jongen van 10 uit groep 6. „Hij heeft een alleenstaande moeder, werkzaam in een vitaal beroep”, zegt directeur-bestuurder Bart Roumen, staand met een kop koffie in de hand in de deuropening van zijn school.

De jongen wordt opgevangen door de leerkrachten, die stuk voor stuk wel naar school gekomen zijn op deze maandagochtend. Om half 9 klinkt er een luide zoemer over een verder volledig leeg schoolplein.

Het eerste punt op de agenda vandaag: hoe krijgen we elk kind aan een laptop? Het bezit daarvan spreekt niet voor zich op een school die midden in een wijk staat die begin deze eeuw nog als enige in Deventer het stempel Vogelaarwijk kreeg opgeplakt. „We hebben nog wat oude exemplaren staan, die zijn we nu aan het prepareren. Hopelijk hebben we er genoeg”, zegt Roumen.

Zijn school is een zogeheten Steve Jobsschool, dus niet onbekend met online leren. Toch is de uitdaging waar deze school voor staat ook voor hen helemaal nieuw. „Lang niet alle ouders zijn bijvoorbeeld de Nederlandse taal machtig. Voor hen maken we instructievideo's bij de lesstof. En we bieden voorlopig geen nieuwe lesstof aan, alleen lessen die de kinderen al gehad hebben.”

Over de 10-jarige die met de complete staf in een verder leeg gebouw zit wordt intussen koortsachtig overlegd. „Er gaat een mail rond om te inventariseren hoeveel kinderen er in Deventer moeten worden opgevangen. We kijken nu of dat centraal kan. Of dat er ergens bij een vriendje of vriendinnetje plek is.”