Nouchka Fontijn is klaar met ‘c-woord’

In betere tijden zocht ze daags voor een belangrijke wedstrijd afleiding op haar telefoon; een beetje door het nieuws scrollen, appen met vriendinnen, een krant lezen. Maar nu, aan de vooravond van het toernooi waarop bokser Nouchka Fontijn (32) zich probeert te plaatsen voor de Spelen van Tokio, bant ze alles uit dat te maken heeft met het ‘c-woord’. „Ik las er veel over, maar daar ben ik mee gestopt, word er moe van.”

Terwijl de mondiale sportwereld vrijwel tot stilstand is gekomen, strijden honderden boksers uit 43 landen deze dagen in de Londense Copper Box om tickets voor Olympische Spelen die vanwege het coronavirus niet eens zeker zijn. Fontijn, uitkomend in de categorie tot 75 kilo, moet tot de halve finale reiken om zich te plaatsen voor Tokio.

Na elk gevecht zou ze drie rustdagen hebben, maar het lijkt erop dat de organisatie van het toernooi, een taskforce van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), het programma zo snel mogelijk wil afwerken om atleten de kans te bieden naar het land van herkomst te reizen voordat Europese landen de grenzen sluiten. Volgens Abdul Fkiri, coach en partner van Nouchka Fontijn, zou overwogen worden om de finales te schrappen, aangezien olympische tickets een ronde eerder al zijn verdeeld.

Soepele maatregelen

Dat het toernooi voor Europese boksers überhaupt doorgaat komt door de soepelere maatregelen die de Britse regering in vergelijking met het Europese vasteland voorlopig neemt. Hoewel wedstrijden in de Premier League tot begin april zijn afgelast, is van social distancing weinig sprake, omdat de regering van Boris Johnson gelooft in de werking van ‘herd immunity’ – immuniteit van een deel van de populatie nadat men is blootgesteld aan het coronavirus, waardoor verspreiding wordt beperkt.

Zondagavond liet Franco Falcinelli, baas van de Europese boksbond, weten dat hij hoopt dat het toernooi de laatste dag haalt zonder een besmettingsgeval. Volgens hem is het risico daarop „zeer groot.” Om die reden werd de kwalificatie voor Amerikaanse boksers in Buenos Aires uitgesteld.

De Nederlandse Boksbond heeft echter geen moment getwijfeld aan deelname in Londen, zegt voorzitter Boris van der Vorst. „Wij volgen de visie van de Engelse overheid. Ze beschermen de kwetsbare groepen, en laten andere zaken doorlopen. Bovendien hebben we respect voor de dromen van onze boksers. Het zou wat zijn om ons nu terug te trekken. Niemand heeft afgezegd.”

Of het verantwoord is om in deze tijden een toernooi te organiseren in een sport waarbij fysiek contact onvermijdelijk is, laat Van der Vorst aan de Britse beleidsmakers. „Natuurlijk is het wonderlijk”, zegt hij. „De internationale druk om te stoppen is enorm. Wij overleggen voortdurend met NOC-NSF en zorgen dat er voldoende draagvlak is.”

Nouchka Fontijn probeert ondertussen te doen alsof er niets aan de hand is. Haar vader, tot in de verre uithoeken van Rusland trouw supporter, komt niet kijken. Dat was even slikken. Verder merkt ze in Londen niet zo veel van het virus. Ja, de fysio van het team spuit de ontbijttafel in het Premier Inn Hotel ’s ochtends in met een desinfecterende spray, voordat ze aanschuift. Verder staat ze „met vijftien man in een lift en met honderd man in een trainingszaal”. Ze is blij dat haar toernooi doorgaat. Verzetten zou maar irritant zijn. Ze heeft oogkleppen op, zegt ze, wil dat ticket voor Tokio. „Het leuke is: voor zo’n toernooi zit ik altijd alleen in quarantaine, op mijn hotelkamer. Nu doen mijn vriendinnen mee.”

Om 17.45 uur werd besloten het toernooi na maandag te stoppen. Fontijn stond toen net klaar voor haar laatste training. Haar loting blijft intact, er wordt gesproken over een hervatting in mei.