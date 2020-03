Hedendaagse flagellanten

Mijn vader heeft nog een stiefoma leven. Geboren tussen 1918 en 1920 – de burgerlijke stand bestond nog niet in Marokko. Ik heb haar enkele jaren geleden ontmoet en ondanks haar fragiele voorkomen zoals je dat bij een honderdjarige kunt voorstellen, was ze nog sterk van geest.

Ik vroeg naar haar dagelijks leven in haar dorp, het geboortedorp van mijn vader, vrijwel uitgestorven door de migratie naar de grote stad en Europa. Het is nog altijd een vruchtbare omgeving met vijgen- en olijfbomen, vertelde ze, en sinds kort hebben ze elektriciteit.

Ze blijft bewegen, op haar tempo natuurlijk, maar sinds ze een televisie bezit heeft ze wat meer afleiding, zei ze. Wat ze zoal kijkt? Mekka TV, 24 uur live beelden uit de heilige stad met op de achtergrond recitaties uit de Koran. Balsem voor de ziel.

Ik moest de afgelopen week aan haar denken, omdat ze nu waarschijnlijk op tv naar een lege binnenplaats van de Grote Moskee kijkt, waar de Saoedische autoriteiten regelmatig de omgeving laten desinfecteren vanwege het coronavirus.

Mijn moeder zag een nagenoeg lege moskee in Mekka, en ze maakte zich zorgen

Mijn moeder belde me, of ik haar, we bellen de afgelopen week geregeld. Langskomen zit er niet in, omdat ze tot een risicogroep behoort, en ik een beetje verkouden ben, wat in deze tijden zoiets is als een beetje zwanger.

Ook zij keek naar de beelden van een nagenoeg lege moskee in Mekka, en maakte zich zorgen. Ze kon het zich namelijk niet voorstellen, alsof New York opeens in slaap was gevallen. Ik probeerde haar gerust te stellen, vertelde dat het niet de eerste keer is, dat volgens de overlevering de Profeet zelf het belang van quarantaine benadrukte, dat er zelfs een alternatieve gebedsoproep bestaat die de gelovige in zulke tijden gebiedt thuis te bidden in plaats van in de moskee.

Vrijdag hoorde ik op de radio een jonge moslim roepen dat hij gewoon naar de moskee ging, want hij is „niet bang voor corona, maar bang voor Allah”. Idiotie is van alle tijden, zoals de zeloten die roepen dat Covid-19 een straf van God is. Het doet me denken aan het verhaal van de flagellanten tijdens de pest in de Middeleeuwen, die zelfkastijdend rondtrokken om zo God milder te stemmen, maar door hun onhygiënische acties juist nog meer mensen besmetten. Ja, de hoestende moskeebezoeker of kerkganger is op het moment een flagellant.

Religie kan voor veel mensen in deze onzekere tijden heilzaam werken, maar laten we redelijk blijven. Als ze zelfs in Mekka en Vaticaanstad maatregelen nemen, wie zijn de leken om zich roomser dan de paus te gedragen?

