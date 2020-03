Hamsteren: In de rij voor wiet

Kort nadat het kabinet zondag aankondigde dat horeca vanaf zes uur moesten sluiten, vormden zich lange rijen voor coffeeshops in het hele land. (Bovenste foto: Eindhoven. Onderste foto’s: Den Haag.). Gebruikers kunnen maximaal 5 gram per persoon kopen. Veel coffeeshops hielden zich niet aan de aangekondigde sluitingstijd en verkochten na zes uur nog door. In sommige steden zagen straathandelaren hun kans schoon om extra geld te verdienen. In Groningen deelden dealers hun telefoonnummer uit aan coffeeshopklanten. In Amsterdam hingen straathandelaren rond bij coffeeshops die al gesloten waren.

Foto’s Danny Kemp/AFP en Phil Nijhuis/ANP