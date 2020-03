Grachtengordelgedicht met duur eten

na het elkaar niet omhelzen en het bespreken

van het elkaar niet omhelzen

na de vitello tonnato de saltimbocca

en het viertal glazen witte wijn

die het gesprek met de 87-jarige vriendin

over het wel of niet doorgaan met publiceren

als je op leeftijd bent en misschien niet meer

beschikt over de scherpste pen

vloeit jullie gesprek over

in het vergelijken van verliefdheden

het verschil in temperament

na de extra limoncello

die na de limoncello van het huis

nog besteld moest worden

aan het einde van het gesprek

dat je in eerste instantie wilde afblazen

vanwege je droge keel

kijk je de vriendin aan die betaald heeft

voor je eten

je geeft haar een knuffel een dunne kus op de wang

en begint meteen je te verontschuldigen

ze wuift het weg en zegt in een zijstraat van de jordaan

waar fietsen net wat te dicht op elkaar staan

ik denk dat ik weet wat je bedoelt

in de halflege tram naar huis gaat het door je heen

het heeft mij goed te pakken

dit wikken en dit wegen

maar nog niet stevig genoeg

Tsead Bruinja, Dichter des Vaderlands