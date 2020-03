Franse stembusgang door coronavirus mogelijk voor niets geweest

De gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk worden overschaduwd door de coronavirusepidemie en door de vraag of de tweede ronde op 22 maart wel kan doorgaan. Ondanks een historisch lage opkomst van minder dan vijftig procent tekenen zich toch een paar trends af.

De groenen van EELV scoren goed en liggen op kop in Lyon, Straatsburg, Besançon en Grenoble. Zij halen ook hoge scores in Lille, Nantes en Rennes. De partij van president Emmanuel Macron, La République en Marche, scoort overal slecht. Dat was min of meer verwacht want de LREM is een nieuwe partij die niet lokaal verankerd is.

Anne Hidalgo favoriet

In Parijs, waar huidig socialistisch burgemeester Anne Hidalgo nek-aan-nek lag met Rachida Dati van de rechtse partij Les Républicains, is Hidalgo favoriet. Dati is wel herverkozen in het 7de arrondissement.

Premier Édouard Philippe ligt op kop in Le Havre. Naar die uitslag werd uitgekeken omdat Philippe de architect is van de omstreden pensioenhervorming. Philippe zal zich laten vervangen als burgemeester zolang hij in het Matignon zit.

Maar al deze uitslagen zijn voor niets als straks de tweede ronde wordt geannuleerd door toedoen van de coronavirusepidemie. Dan moet immers ook de eerste ronde opnieuw. Volgens Franse media zal dat vrijwel zeker gebeuren.

Macron zou zondag zelfs overwogen hebben om een volledige lockdown af te kondigen, waarbij alleen de hoogstnodige verplaatsingen nog zijn toegestaan. Hij zou gechoqueerd zijn geweest door de beelden van Parijzenaars die zondag massaal door de parken flaneerden. Macrons woordvoerster heeft dat maandag afgedaan als fake news.