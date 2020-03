EU maakt veel geld vrij, maar de vraag is of het genoeg is

Een krachtig, eensgezind signaal dat Europa de klap gezamenlijk zal opvangen: dat moest maandag de boodschap zijn van Europese ministers van Financiën. Na afloop van een telefonisch overleg spraken ze af „alles wat nodig” is te doen om de economische gevolgen van de coronacrisis te dempen. Maar of de aangekondigde maatregelen voldoende zijn om de groeiende economische onrust te dempen, is onzeker.

Hoe onzeker de ontwikkeling van het coronavirus ook blijft, het is duidelijk dat de economische schok gigantisch zal zijn. Tegelijk worstelen zowel centrale banken als overheden met de juiste reactie. Monetair beleid, dus méér geld de economie inpompen, heeft immers weinig zin, nu vrijwel het hele publieke en economische leven in Europa stilvalt. De roep om krachtig overheidsingrijpen nam de afgelopen dagen snel toe.

Maandag spraken Europese landen af allemaal flink te investeren om de eigen economie te ondersteunen, wat in totaal neer zal komen op 1 procent van het Europese BBP. Ook nemen alle landen aanvullende maatregelen om bedrijven te ondersteunen, zoals goedkope leningen en het uitstellen van belastingen. Die laatste maatregelen zullen neerkomen op circa 10 procent van het bbp.

Daarnaast gingen lidstaten akkoord met het voorstel van de Europese Commissie om zeer soepel om te gaan met de Europese begrotingsregels. Daardoor kunnen overheden fors investeren, zonder zich druk te maken over hun begrotingstekort. Ook stemden de landen in met meer Europese ruimte voor staatssteun, waardoor overheden bedrijven makkelijker kunnen ondersteunen.

De afgelopen week kondigden alle lidstaten afzonderlijk al stimuleringspakketten aan om getroffen sectoren of ondernemers te ondersteunen. Door de maandag gemaakte afspraken moeten die beter op elkaar afgestemd worden, maar heel concreet zijn de afspraken niet. Investeringen zullen zich concentreren op het bestrijden van het virus, het ondersteunen van sectoren als toerisme en transport en het compenseren van werknemers die door het wegvallen van werk getroffen worden.

Als de steunpakketten inderdaad optellen tot 1 procent van het Europese bbp, zal uiteindelijk circa 150 miljard euro geïnvesteerd worden. Maar hoe fors dat bedrag ook mag klinken, in de praktijk zal het naar verwachting bij lange na niet genoeg zijn om de economische klap van de coronacrisis op te vangen. Bovendien zijn er grote verschillen in hoeveel ruimte lidstaten hebben om de portemonnee te trekken. Nederland kan met gemak een groot bedrag vrijmaken, net als Duitsland. Maar voor landen als Griekenland of Spanje ligt dat volstrekt anders, net als voor het zwaar getroffen Italië.

Een cruciale vraag wordt in de nabije toekomst dan ook welke rol het zogeheten Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) krijgt bij de reactie op de crisis. Dat noodfonds werd in de jaren na economische crisis van 2008 opgetuigd om landen in grote nood te kunnen helpen. Andere lidstaten staan garant voor de leningen van het fonds.

Maandag wilden Europese landen er echter nog niet op vooruit lopen of het ESM nu ook weer kan worden ingezet. Daarvoor is het nog veel te vroeg, benadrukken diplomaten. Bovendien: zet je die mogelijkheid nu al teveel in de schijnwerpers, dan kan dat juist ook paniek op de financiële markten vergroten. Maar dat de solidariteit van Europa in de nabije toekomst op de proef zal worden gesteld lijkt ondertussen wel zeker.

Beurzen Grote verliezen in de Verenigde Staten en Europa, maatregelen Fed niet genoeg om vertrouwen te herstellen

Op de beurzen in Europa en in de VS nam de misère maandag verder toe. Vrijwel overal werd geopend met forse verliezen. In New York werd de handel zelfs vijftien minuten stilgelegd, een verplichte maatregel om bij een grote koersval de beurs tot rust te brengen. Zulke ingrepen zijn ongebruikelijk, maar nu gebeurde het al voor de derde keer binnen een week. De Stoxx Europe 600-index, waarin alle grote Europese beursgenoteerde bedrijven vertegenwoordigd zijn, kelderde aanvankelijk met 10 procent en sloot de handelsdag af met een verlies van bijna 5 procent. De index is nu terug op het niveau van 2013. De belangrijke Amerikaanse beursgraadmeter S&P 500 sloot op een verlies van bijna 12 procent. Grote verliezen werden onder meer geleden in de financiële sector, in de auto-industrie en in de luchtvaartsector. Ook de olieprijs zakte verder weg.

Duidelijk is dat de zondagavond aangekondigde noodmaatregelen van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, onvoldoende waren om het vertrouwen op de beurs te herstellen. Op zondagavond verlaagde de Fed de rente met 1 procent, terwijl zoiets normaal gesproken in stappen van 0,25 procentpunt gaat. Die ongebruikelijke ingreep was onderdeel van een vergaand pakket maatregelen dat parallellen vertoont met de maatregelen van de Fed na de kredietcrisis van 2008. Analisten reageerden maandag uitgesproken pessimistisch. „De aandelenmarkten vrezen dat de Fed iets weet dat investeerders niet weten”, zei zei Ulrich Urbahn, hoofd strategie bij Joh Berenberg Gossler & Co tegenover persbureau Bloomberg. „En bovendien is er scepsis over de mate waarin verdere renteverlagingen de economie nog kunnen helpen.” In de Financial Times zei strateeg Seema Shah van Principal Global Investors het bondig. „Angst maakt zich van de markt meester. Investeerders zijn bang dat er verder niks meer aan te doen is.”

Het besluit van de Fed zet de ECB onder druk om ook extra maatregelen te overwegen. Vorige week zag de centrale bank van de eurozone af van een reguliere renteverlaging. De Europese beurzen veerden aan het eind van de middag licht op nadat de Europse Commisie voorstelde om reizen naar de EU te beperken.