Droge hoest, zere keel, koorts: let op deze symptomen

De gerapporteerde symptomen van Covid-19 variëren per patiënt. De meeste mensen (zeker 16 van de 20 patiënten) hebben milde klachten die één tot vijf dagen duren. Zij worden vanzelf weer beter. Het meest opgetekend zijn verkoudheidsklachten zoals een droge hoest, zere keel en koorts, gevolgd door moeheid en spierpijn: de bovenste luchtwegen zijn geïnfecteerd. Ook hoofdpijn, misselijkheid en diarree komen soms voor. Er zijn ook mensen die besmet zijn, maar geen klachten ervaren. In de eerste acht dagen van de klachten lijken mensen het meest besmettelijk.

Sommige mensen (ongeveer 4 van de 20) krijgen ergere klachten: zware longontsteking en benauwdheid. Als er longontsteking ontstaat is dat gemiddeld bijna zes dagen na de eerste symptomen. Dan raken ook de onderste luchtwegen geïnfecteerd door het virus. Bij een deel van hen (ongeveer 1 van die oorspronkelijke 20) wordt de toestand kritiek: zij krijgen onder meer ernstige ademhalingsproblemen (acute respiratory distress syndrome, ARDS) en moeten op een intensive care-afdeling behandeld worden. Patiënten liggen ongeveer drie weken aan de beademing, pas in de derde week knappen ze op.

De kans dat je in Nederland Covid-19 hebt als je de genoemde griep- of verkoudheidsachtige klachten hebt, is overigens nog steeds erg klein. Bij de patiënten met griepachtige klachten die in de week van 2 tot 8 maart in een steekproef getest zijn, werd bij 40 procent een influenzavirus (griep) gevonden en bij 5 procent een verkoudheidsvirus , rapporteert het Nivel. Zij voeren deze meting wekelijks uit samen met het RIVM. Sinds zes weken wordt daarbij ook op het nieuwe coronavirus getest. Daarmee zijn tot nu toe twee geïnfecteerde personen gevonden.

De opgetekende klachten variëren ook per land of regio. Dat kan komen doordat per gebied verschilt welke andere ziekteverwekkers er nog meer rondwaren, en doordat in een onderzoek een bepaalde groep mensen gekozen wordt (bijvoorbeeld alleen Covid-19 patiënten die in een ziekenhuis zijn opgenomen met longontsteking).

Maandag lanceerde het Amsterdamse ziekenhuis OLVG een app waarmee inwoners van Amsterdam en omgeving kunnen controleren of ze mogelijk besmet zijn met Covid-19. Gebruikers kunnen daarin dagelijks symptomen invullen, zoals lichaamstemperatuur, hoesten of kortademigheid. Ziekenhuispersoneel schat op basis van de ingevulde symptomen in of acute zorg nodig is. Het ziekenhuis hoopt zo de drukte bij huisartsenposten en de eerste hulp te verminderen. Als de app goed werkt, kan hij ook elders in Nederland worden ingevoerd.