Doodstraf voor Japanse man die 19 mensen doodde

Een Japanse man die negentien mensen om het leven heeft gebracht, heeft maandag de doodstraf opgelegd gekregen. Dat meldt persbureau Reuters. De man bracht in 2016 negentien mensen om het leven met een mes.

De moordenaar, Satoshi Uematsu (30), viel vier jaar geleden in de stad Sagamihara een zorgcentrum binnen waar hij ooit werkzaam was geweest. Daar stak hij de slachtoffers, allemaal met een verstandelijke handicap, neer. Hij verwondde ook zes mensen. De slachtoffers van het bloedbad waren tussen de 19 en 70 jaar oud. In de instelling verbleven 149 mensen. Na de aanval meldde Uematsu zich bij de politie.

In de rechtbank verklaarde Uematsu vervolgens dat mensen die niet konden praten, voor de samenleving „een last” zouden zijn. De aanval maakte veel los in Japan, waar zulk buitensporig geweld zeldzaam is vanwege de strenge wapenwet die in het land geldt. Uematsu zal worden opgehangen. De moordpartij was de grootste in Japan in vredestijd sinds 1938. De doodstraf wordt in Japan alleen toegepast bij moord.