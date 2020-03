Arjen Lubach zocht de grapgrens bij corona op

‘Het probleem is dat u zonder publiek niet weet wanneer u moet lachen”, zei presentator Harm Edens zaterdag aan het begin van Dit was het nieuws. Even los van de kwestie dat het wel vaker moeilijk te bepalen is wanneer je moet lachen bij Dit was het nieuws, hadden omroepsatirici de ingewikkelde taak om grappen te maken over corona, juist in het weekend waarin de lol er wel af was. Waar loopt de grapgrens?

Dit was het nieuws (AvroTros) zocht de coronalach bij „ranzige mensen”, bij kleinkinderen die juist extra op bezoek gaan bij opa en oma „om de erfenis te versnellen” en bij de combinatie van gratis porno voor Italianen, terwijl juist iedereen met de kinderen thuis zit. Het culmineerde in het beeld van een man die héél lang zijn handen aan het wassen was. Wat plat viel, viel heel erg plat, waarna onderlinge spot redding moest brengen: „Deze lap tekst was echt volkomen zinloos.”

Een dag later had Arjen Lubach („laten we elkaar geen pandemietje noemen”) zijn bureau omgedraaid waardoor zijn lege tribunes decor werden. De leegte was een straf, beweerde de presentator, omdat bezoekers van Zondag met Lubach (VPRO) vorige week „slaags waren geraakt met fans van Dit was het nieuws”. In een hoek zaten dertien medewerkers van het programma, die zich zo goed van hun lachcorvee kweten dat ik even dacht dat ze technisch werden versterkt.

Lubach nam oude corona-relativeringen van André Hazes jr. en Danny de Munk op de hak en adstrueerde de dreigende overbelasting van de zorg met een prettig vulgaire Boer zoekt vrouw-analogie. Hij stelde vast dat de situatie een Wilders-walhalla was: gesloten moskeeën, gesloten theaters, minder publiek bij VARA-programma’s, geen optredens van Claudia de Breij, gesloten universiteiten en buitenlanders komen het land niet meer in.

Tussendoor werd de obsessie met wc-papier verklaard. Met voedseltekorten heeft niemand ervaring, er is maar één vorm van logistieke paniek die iedereen weleens heeft meegemaakt: geen wc-papier! Na elf minuten liet de voormalig Farao der Nederlanden het virus voor wat het was om Zijne Majesteit Willem-Alexander langdurig te kakken te zetten over zijn stotterij bij zijn excuses voor de politionele acties: „Sorry seems to be the hardest word. Tot apo-po-pologies.”

Het eigenlijke hoofdonderwerp was het voor de overheid essentiële informaticabedrijf Centric, waarvan de eigenaar onder invloed staat van de twee jaar geleden door Nieuwsuur bekend geworden ‘cybercharlatan’ Rian van Rijbroek. De bronvermelding was elegant: „Ik heb ontdekt dat Tubantia heeft ontdekt.” Overigens maakte Lubach daar een grap over een begrafenisapp „die we de komende tijd nog wel nodig zullen hebben” die zelfs bij zijn redactie op de tribune alleen gebrom ontlokte. De grapgrens van corona zit bij de dood.

Lees ook het interview met Eva Crutzen: ‘Ik ben redelijk militaristisch ingesteld’

Het liefst zou je in dagen vol televisiedeskundigheid (NPO1 vult het vrijgevallen uur van Studio Voetbal slim in met een extra Op1) elke dag ook tien minuten Promenade willen. Dat is er niet, maar zondag was er wel het eerste deel van Opslaan als, het geweldige drieluik dat Promenade-prominent Eva Crutzen maakte van haar gelijknamige theatervoorstelling. De theatertekst is razend knap verspreid over een reeks wervelende scènes vol uitvergroot ongemak.

Alles begint met het beeld waarin Crutzen huilend op een parkbankje zit en zegt dat ze haar ex zo zal missen. „Behalve zijn pik.” Waarna blijkt dat zij deze confidentie doet aan een bebrilde zesjarige: „Laat je vinger eens zien? Ja, niet groter dan dat.” Het vervolg moet u zelf maar terugkijken, als u de komende dagen een halfuurtje over heeft.