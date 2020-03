‘Dat rijbewijs is nu het belangrijkst’

NRCNext, NRC Hnadelsblad, Alex van Alten, Goes, verdienen en uitgeven, Bob van der Vlist,

in

‘Ik heb een vorm van autisme en dat heeft een groot deel van mijn carrière bepaald. Na de middelbare school schreven mijn ouders me in voor een Wajong-uitkering, omdat ze niet geloofden dat ik een betaalde baan aan zou kunnen. Zo heb ik een tijdje thuis gezeten, maar uiteindelijk ben ik naar een dagbesteding gegaan waar je als Wajonger klusjes kunt doen. Ik was thuis niet meer te genieten.

„Toch wilde ik graag een betaalde baan. Dus ik ging ik naar De Betho, een organisatie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt met reïntegreren. Daar kon ik als schoonmaker aan de slag. Ik maak nu portieken, villacomplexen en verzorgingshuizen schoon. En soms ook het kantoor van de organisatie zelf. Het leukste vind ik om naar een locatie toe te gaan. Je hebt dan contact met klanten en je krijgt nog iets mee van de waardering die mensen voor je werk hebben.

„Ik baal ervan dat ik door mijn autisme achterloop in mijn carrière. Mijn broer is ondernemer in de ict; als ik naar hem kijk, denk ik: dat wil ik ook, ondernemen. Ik zou bijvoorbeeld wel een eigen zorginstelling willen opzetten, waar mensen met een arbeidsbeperking kunnen reïntegreren. En ik zou ook een hybride trein willen ontwikkelen, op waterstof en zonnepanelen, om mee te helpen aan de klimaattransitie. Ik ben een soort Elon Musk: soms knettergek, maar wel met briljante ideeën.”

uit

‘Ik zit sinds zeven jaar in een traject begeleid wonen – eerst intern, en nu heb ik een eigen huis. Dat is omdat ik vanwege schulden in de schuldhulpverlening heb gezeten. Dat traject is inmiddels afgerond, dus de begeleiding met wonen wordt steeds minder. Wel sta ik nog onder bewindvoering voor mijn financiën.

„Dat betekent dat ik mijn vaste lasten betaal en dan nog 325 euro vrij te besteden heb. De rest van mijn inkomen wordt op een beheerrekening gestort waar ik niet bij kan. Als ik een nieuwe koelkast wil kopen, vraag ik extra geld aan mijn bewindvoerder. Die beslist of het mag.

„Dit jaar gaan we kijken of ik langzaam meer beschikking kan krijgen over mijn geld, zodat ik begin volgend jaar helemaal zonder begeleiding kan. Ik heb echt weer moeten leren hoe met geld om te gaan.

„Omdat ik nog van alles wil – een nieuwe televisie, een spelcomputer en een rijbewijs – ben ik nu vooral aan het sparen. Het lijkt me heel leuk om een thuisbioscoop te maken en lekker Nintendo te spelen met mijn vriendin. Maar dat rijbewijs vind ik nu het belangrijkst. Dan kan ik zelf de busjes rijden waarmee we met de schoonmakers naar locaties gaan, en het is ook handig als ik straks mijn eigen bedrijf heb. Ik heb eerder wel les gehad, maar door mijn autisme ging dat niet goed. Binnenkort wil ik het opnieuw proberen.”

Inkomen: 1.539 euro netto salaris, 95 euro zorgtoeslag Vaste lasten: woonlasten (770 euro), mobiel (36 euro), verzekeringen (105 euro), boodschappen (200 euro), abonnementen (3 euro), hond (6,50 euro), bewindvoerderskosten (116 euro), wet maatschappelijke ondersteuning (19 euro) Sparen: wat over is laat ik op de beheerrekening staan Laatste grote aankoop: matras (300 euro)

NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven