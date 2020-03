De uitbraak van het coronavirus in Nederland is een nieuwe fase ingegaan. Van ‘rustig-aan-geen-paniek-was-je-handen’ naar een ongekende inperking van het openbare leven, dat momenteel nagenoeg is stilgelegd. Maar hoe effectief is dit beleid? Zijn we op de goede weg of is dit nog maar het begin?

Volg hier het dossier over de uitbraak van het coronavirus Dossier coronavirus

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Iddo Havinga & Henk Ruigrok

Montage: Jennifer Pettersson