Corona dwingt kandidaten VS naar web, stemmen gaat door

De deuren langs bij kiezers? Voorlopig niet. Grote bijeenkomsten in sporthallen of congrescentra? Afgelast.

Ook de „belangrijkste verkiezingen in de Amerikaanse geschiedenis” (dat zeggen zowel Democraten als Republikeinen) worden getroffen door het nieuwe coronavirus. Maar terwijl in vrijwel alle staten scholen dicht zijn, universiteiten colleges op afstand geven en in New York burgemeester De Blasio een „complete lockdown” van de stad overweegt, gaan deze dinsdag de eerstvolgende voorverkiezingen vooralsnog gewoon door. In Florida, Illinois en Ohio zijn voorverkiezingen voor beide partijen, bij de Democraten wordt ook in Arizona gestemd.

Bestuurders van deze vier staten verzekeren in een verklaring dat medische diensten ervoor zullen zorgen dat veilig gestemd kan worden, dat de stemmachines schoon worden gehouden en er afstand wordt bewaard tussen kiezers en medewerkers op de stembureaus. In Ohio worden ook tafeltjes en stembussen op de stoep bij sommige stembureaus neergezet, zodat mensen niet al te lang in de rij hoeven te staan en niet allemaal hetzelfde lokaal in hoeven.

Tegelijkertijd heeft Georgia zijn ‘primary’ wél verplaatst, van 24 maart naar 9 mei. En ook 4 april was nog te dichtbij: de staat Louisiana heeft nu 20 juni als datum geprikt.

De Democratische koplopers in de presidentsrace, Joe Biden en Bernie Sanders, en president Trump als Republikeinse kandidaat hebben hun campagnerally’s omgezet in virtuele ontmoetingen, of zijn dat nog aan het doen. Alle vormen van campagne-op-de-grond zijn opgeschort. Dat is geen slecht nieuws voor oud-vicepresident Joe Biden, die wat betreft organisatie ver achterligt op de progressieve kandidaat Bernie Sanders.

Beide Democraten stonden zondagavond voor het eerst één-tegen-één tegenover elkaar in een tv-debat dat CNN organiseerde. Het eerste uur van het debat ging vrijwel geheel over de virusepidemie. Dat bood beide mannen de gelegenheid om president Trump in plaats van elkaar aan te vallen. Biden kondigde aan dat hij als kandidaat sowieso een vrouwelijke running mate zou kiezen. Sanders zei dat hij dat „naar alle waarschijnlijkheid” zal doen.

Lees ook: Joe Biden als tussenpaus met één doel: Trump verslaan

Een peiling van Yahoo News en YouGov, afgenomen onder Amerikanen op 10 en 11 maart, laat zien dat zowel Sanders als Biden als crisismanagers meer vertrouwen genieten bij ondervraagden dan Trump. Meer dan de helft van de mensen verwacht dat Trump niet eerlijk is over het gevaar van het virus. De president zei zondag tijdens de dagelijkse regeringspersconferentie over het virus dat „we het fantastisch onder controle hebben”.

De enquête laat een intrigerend verband zien tussen de houding ten aanzien van de epidemie en politieke voorkeur. Op vragen over de verspreiding van het virus, de kans dat men zelf besmet kan raken en hoeveel Amerikanen er uiteindelijk aan de besmetting zullen sterven, geven Republikeinse kiezers significant laconiekere antwoorden dan Democratische. Alleen op de vraag of de media de gevaren van de epidemie overdrijven scoren Republikeinse kiezers aanmerkelijk hoger.