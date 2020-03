Burgemeesters aan bevolking: samen gaan we het fiksen

„Bel, mail of app wat vaker. Maak een tekening of speel muziek… Je verzint vast iets leuks dat anderen blij maakt. Want somber worden of bezorgd blijven heeft niet zoveel zin.” Aldus burgemeester Koen Schuiling van Groningen zondag aan de kinderen in zijn gemeente.

Zijn empathische brieven – volwassenen kregen er ook een – gingen viral op sociale media. „Het is vervelend om bijeenkomsten, sportwedstrijden en exposities af te gelasten. Het waren momenten waar je je op verheugd hebt en waarin je wellicht veel tijd en energie in hebt gestoken”, schreef Schuiling over de landelijke maatregelen. „Het is niet anders. Gezondheid is ons grootste goed.”

Schuiling is niet de enige die zijn inwoners de afgelopen dagen een hart onder de riem wilde steken. Veel burgemeesters klommen in de pen.

Eenzelfde stramien

Wat opvalt, is dat het stramien van de boodschap door het hele land hetzelfde is. De landelijke maatregelen worden genoemd, de burgemeester zegt zich te realiseren dat het moeilijke tijden zijn en voelt mee met de bevolking. Dan volgt vrijwel altijd een oproep om de adviezen van officiële instanties te volgen en om contact te houden met kwetsbare stads- of dorpsgenoten. De burgemeester eindigt met een wens om gezond te blijven, of spreekt de hoop uit dat de inwoners elkaar weer snel kunnen treffen.

Er is geen instructie geweest vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken, noch vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Burgemeesters namen zelf het initiatief, maar keken duidelijk goed naar hoe collega’s communiceerden. Zij zijn het die de komende tijd de landelijke maatregelen moeten handhaven, al dan niet in veiligheidsregioverband. Vrijwel alle gemeentelijke websites hebben op de homepage informatie over Covid-19 staan.

Overdreven heisa

De toon van de brieven is soms waarschuwend. Zo schrijft de burgemeester van Nunspeet, Breunis van de Weerd: „Ik merk dat veel jongeren alle heisa overdreven vinden. Daarbij speelt ook mee dat het er op lijkt dat jongeren gemiddeld genomen minder last hebben van de verschijnselen van de ziekte. Toch wil ik ook jullie dringend verzoeken de overheidsmaatregelen goed op te volgen. (..) Voel je medeverantwoordelijk voor (..) je naaste omgeving, je ouders, je grootouders!”

Voor ouderen vragen de meeste burgemeesters aandacht. „Verlies elkaar niet uit het oog”, schrijft Gerolf Bouwmeester van Leusden. „Vraag af en toe eens of u iets voor een ander kunt doen. Dat kan per telefoon. En, wanneer u boodschappen doet, kunt u wellicht ook iets meenemen voor uw oudere buur.” Zijn boodschap: „Vermijd elkaars gezelschap, maar kijk naar elkaar om.”

De Haagse wethouder Kavita Parbhudayal (Zorg, VVD) postte maandag op instagram de oproep ‘bel je grootouders’, om zelf de daad bij het woord te voegen. De helft van de Hagenaars voelt zich volgens de gemeente wel eens eenzaam. Parbhudayal begon vorig jaar een grote campagne tegen eenzaamheid.

Schrijf eens een kaartje

Dat niet iedereen digitaal vaardig is, valt Gerard Renkema, burgemeester van Nijkerk op: „Juist zij worden door deze situatie extra hard getroffen.” Schrijf ook eens een kaartje, is de oproep van meerdere burgemeesters.

Daar is nu tijd voor, meent burgemeester Servaas Stoop van West Betuwe in een brief aan de „jongelui” in zijn gemeente. „Nu je niet naar school en je sportclub kan, heb je tijd ‘over’. Lees eens een keer een boek of tijdschrift. Doe een spelletje, maak een tekening, speel muziek. Volgens mij gaat dit vast lukken.”

Burgemeester Otwin van Dijk van Veere eindigt zijn brief met: „Als iedereen zijn steentje bijdraagt, gaan we het samen fiksen.”