Blerick-Noord is het orkaanoog van de onrust

In de Venlose wijk Blerick-Noord staat Snackbar Joosten. Het kleine, vergeelde pandje – waar een rvs-schoorsteenpijp uitsteekt – lijkt net een stuk kunststof speelgoed. ‘Soft-ijs’ staat er boven twee openschuifbare ramen aan de rechterkant (nu dicht). Om de hoek aan de linkerkant kun je naar binnen voor snacks.

Het pandje staat op zichzelf en valt uit de toon met de bakstenen rijtjeshuizen die ernaast staan. Het valt op, zonder dat het dat doorheeft. Snackbar Joosten is Blerick in miniatuur.

Blerick is het orkaanoog van de corona-onrust. Ja, de mensen weten wat er speelt, maar corona is hier niet het gesprek van de dag.

„Ik vind de ophef onzin”, zegt Ivo (18). Hij werkt als verkoper in de telecomwinkel in het kleine centrum van de Venlose wijk. „Er gaan op de wereld mensen dood aan honger en niemand doet er wat aan. Nu is er een virus en maken ze zich druk.”

„Je krijgt ’t of je krijgt ’t niet”, zegt een oudere man over het virus. Hij zit op zijn bestelling te wachten in Snackbar Joosten. Een vrouw rekent haar bestelling af met contant geld, dat de jonge snackbarmedewerkster zonder aarzelen aanneemt. Hun vingers raken elkaar even aan.

Het lijkt alsof de Blerickers een beschermlaagje over zich heen denken te hebben. Op straat krijgt een voorbijganger een flinke hoestbui. Ze hoest niet in de binnenkant van haar elleboog, maar in haar hand. Handzeep is op het toilet van cafetaria Friture de Prins nergens te bekennen.

Voor de Aldi staan Veronica (39) en Hannie (62) te kletsen. Zij maken zich wel druk over het virus, maar niet over besmetting. Hannie is boos over de ‘Hollywoodprijzen’ die nu worden gevraagd voor desinfectiegels. „Schandalig vind ik het”, zegt ze. „Geld verdienen over de rug van anderen.”

Veronica is supermarktcaissière en denkt ook na over de oorsprong van het virus. „Mijn vriend las dat corona in een lab is gemaakt door de rijkeren om arme mensen uit te roeien”, vertelt ze. „Zo kunnen de rijkeren nog rijker worden, want de armen zijn hen dan niet meer tot last.” Of ze dat gelooft? „Ja, ik geloof dat best”, zegt Van Lieshout.

Even verderop heeft Hasan Zararsiz (48) andere theorieën: „Ik denk dat de Verenigde Staten het virus met opzet naar China hebben gebracht om de groeiende macht van China in te perken. Ik las ook dat corona bedoeld is om de vele oude mensen in Italië uit te roeien. Maar ik weet niet of dat klopt.”

Terug in Snackbar Joosten. Na een fikse regenbui is de zon weer doorgebroken en het felle licht vult de ruimte. Het lijkt alsof de regen het beetje aandacht voor het coronavirus heeft weggespoeld. Op de radio wordt verslag gedaan van de persconferentie die Mark Rutte over het virus gaf.

Niemand luistert.

