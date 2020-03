Biden belooft tijdens debat een vrouwelijke vicepresident

Joe Biden zal een vrouwelijke running mate kiezen als hij de Democratische presidentskandidaat wordt. De oud-vicepresident beloofde dit zondagavond in antwoord op een vraag tijdens een kandidatendebat van tv-zender CNN. De enige andere deelnemer aan het debat, Bernie Sanders, zei op dezelfde vraag dat hij „naar alle waarschijnlijkheid” een vrouwelijke vicepresidentskandidaat zal kiezen.

Dit was eerste gelegenheid waarbij Sanders en Biden één op één met elkaar in debat gingen, nadat vrijwel alle andere kandidaten afhaakten. Het debat was gepland aan de vooravond van een volgende ronde voorverkiezingen komende dinsdag, waaronder in Ohio en Florida. Het eerste uur ging vrijwel geheel over de epidemie van Covid-19. Dat bood beide presidentskandidaten de gelegenheid om president Trump in plaats van elkaar aan te vallen.

Politieke analisten hadden vooraf verwacht dat Biden en Sanders voorzichtig met elkaar zouden omspringen. Na anderhalve maand van voorverkiezingen is Biden een duidelijke koploper geworden. In een persconferentie woensdag kondigde Sanders aan dat hij in het debat „lastige vragen” aan Biden zou stellen. Dat leidde tot de verwachting dat hij vooral zou proberen de gematigde Biden iets naar links te sturen. Maar in het debat kregen de ervaren politici het na de virus-gerelateerde vragen met elkaar aan de stok over politieke posities die ze in het (soms verre) verleden hadden ingenomen. Toen de presentatoren vroegen hoe hij erin zal slagen de vastberaden aanhangers van Sanders te overtuigen op hem te stemmen, zei Biden met een knikje naar zijn rivaal: „Dat heeft hij vanavond lastiger gemaakt.”

Aanvallen over oud stemgedrag

Als hij Sanders niet aanviel op oud stemgedrag, of zich verdedigde tegen soortgelijke aanvallen van de senator voor Vermont, probeerde Biden het verschil tussen hen beiden vooral kleiner te maken. „We zijn het niet oneens over de principes van het beleid, maar over hoe het door te voeren. Dat zijn details.” Sanders: „Maar details doen ertoe.”

Vlak voor het debat omarmde Biden publiekelijk voorstellen van Sanders en de kort geleden uitgestapte kandidaat Elizabeth Warren, die campagne voerde met een lange agenda van concrete, heel progressieve plannen. Dat leidde tot speculaties dat hij Warren – die nog niet haar steun voor een van beiden heeft uitgesproken – zou vragen als vicepresident.

Beide kandidaten beloofden dat ze de ander zullen steunen als die gekozen wordt. „Natuurlijk zal ik op campagne gaan voor Joe”, zei Sanders. Allebei onderstreepten ze dat het belangrijkste doel is de Republikein Trump te verslaan.