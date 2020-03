Asielzoekerscentra voorlopig dicht voor nieuwe asielzoekers

Asielzoekers die nieuw in Nederland aankomen, worden vanaf deze maandag niet meer opgevangen in een asielzoekerscentrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Ze worden ook niet meer geïdentificeerd, geregistreerd en gehoord door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dat schreef staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie, VVD) zondagavond in een brief aan de Tweede Kamer.

De IND schrijft op haar website: „De urenlange ontmoeting gedurende het gehoor van asielzoekers brengt een hoog risico op besmetting voor alle betrokkenen met zich mee.” Het is niet bekend waar asielzoekers die naar Nederland komen, wel zullen verblijven. „Daar wordt nu naar gekeken” zegt een woordvoerder van het ministerie van Justitie.

De maatregelen die Broekers-Knol aankondigt, horen bij de bestrijding van het coronavirus in Nederland. De vrees is dat nieuwe asielzoekers het virus meenemen de opvang in.

De afgelopen weken waren er verscherpte controles bij nieuwe asielzoekers, zegt een woordvoerder van het COA. Zo werd bij nieuwkomers de temperatuur opgemeten en gecontroleerd op luchtwegenklachten. In de brief aan de kamer schrijft Broekers Knol dat van vreemdelingen die naar Nederland komen niet altijd bekend is „waar zij verbleven hebben voor hun komst naar Nederland”. Het afgelopen jaar dienden ruim 29.000 asielzoekers een aanvraag in, velen van hen reisden via coronabrandhaard Italië naar Nederland.

Ingrijpende maatregel

De uitwerking van de maatregel, die ten minste tot en met 6 april duren, zal zo snel mogelijk volgen, zegt de woordvoerder. Het COA spreekt zelf van een „ingrijpende maatregel” die in het licht moet worden gezien van eerdere maatregelen genomen door het kabinet, zoals de sluiting van horeca, scholen en sportcentra om het aantal contactmomenten zo laag mogelijk te houden.

Lees ook: Ombudsman: verbeter voorzieningen opvanglocaties asielzoekers

Ook de terugkeergesprekken met asielzoekers die geen verblijfspapieren krijgen, zijn voor de komende weken geschrapt. Omdat het door de coronacrisis onmogelijk is om terugvluchten te realiseren heeft dat volgens Broekers-Knol weinig zin meer.

De maatregelen geven het COA een beetje lucht. De opvangorganisatie staat onder druk: de opvangcentra zitten stampvol en de doorstroom is traag. De zoektocht naar nieuwe locaties verloopt bovendien slecht. Ook de opening van twee noodopvanglocaties, waar honderden asielzoekers in één hal zouden worden opgevangen, is uitgesteld in verband met het coronavirus.