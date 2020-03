Apple krijgt Franse recordboete van 1,1 miljard euro

Apple heeft in Frankrijk een boete gekregen van ruim 1,1 miljard euro voor misbruik van zijn machtspositie. Dat heeft marktwaakhond Autorité de la Concurrence (AdlC) maandag bekendgemaakt. Apple heeft volgens de autoriteit met een tweetal winkels kartelachtige afspraken gemaakt over de verkoop van producten.

De Amerikaanse electronicafabrikant sloot met de winkelketens Tech Data en Ingram Micro deals waardoor in Frankrijk Apple-producten vrijwel alleen maar daar verkocht kunnen worden. De zaak is in 2012 aangespannen door het concurrerende eBizcuss, dat iPads wilde verkopen maar daarin naar eigen zeggen werd tegengewerkt. Tech Data en Ingram Micro hebben voor hun aandeel in die overeenkomst geldboetes gekregen van respectievelijk 62,9 miljoen euro en 76,1 miljoen euro.

De boete voor Apple is de hoogste die de AdlC ooit uitdeelde, omdat het bedrijf „misbruik heeft gemaakt van economische afhankelijkheid”. „Dat beschouwen wij als een zeer ernstig vergrijp.” Vorige maand kreeg Apple van de Franse fraudewaakhond DGCCRF al een boete van 25 miljoen euro omdat het zonder gebruikers in te lichten oudere iPhones op afstand trager zou maken.