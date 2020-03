Ziekenhuizen bereiden zich voor op uitzonderlijk zwaar weer

Ziekenhuisafdelingen worden leeggemaakt. Niet-spoedeisende onderzoeken of operaties worden afgezegd, net als poliklinische bezoeken zonder acute noodzaak. Reguliere patiënten mogen vaak nog maar één of twee bezoekers per dag ontvangen - en die mogen geen griepachtige symptomen hebben.

Het is een greep uit de maatregelen die de ziekenhuizen hebben genomen om zich voor te bereiden op wat komen gaat. Voor sommige ziekenhuizen is het nog stilte voor de storm. Bij sommigen is er al sprake van een opstekende wind. Maar allemaal bereiden ze zich voor op het uitzonderlijke zware weer waar ziekenhuizen in Brabant al in zijn beland, zo blijkt uit een korte rondgang of de informatie die ze zelf op hun website zetten.

Bijeenkomsten in ziekenhuizen worden afgelast. Medewerkers hebben minder bewegingsruimte. Ze mogen niet meer naar congressen, onderwijs geven (of volgen) of in te grote groepen bij elkaar komen. Ook worden ze gevraagd niet meer naar het buitenland te gaan. Sommige ziekenhuizen laten daarom ook stafpersoneel zoveel mogelijk thuiswerken. Alles om de kans op besmetting van patiënten en eigen personeel zoveel mogelijk te voorkomen. Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen – nog geen besmettingen van personeel en patiënten – gaat daarom ook een tent voor de ziekenhuis zetten. Daar wordt iedereen voor hij binnenkomt gecontroleerd op symptomen.

Toenemende druk

De voorbereidingen veranderen van uur tot uur, en onder toenemende druk. Steeds meer ziekenhuizen melden intussen de besmetting van eigen personeel. Zes medewerkers op vijf verschillende afdelingen van het UMCG in Groningen hebben corona, zo maakte het ziekenhuis zondagmiddag bekend. Het Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag is ook getroffen. Twee medewerkers bleken vrijdag het coronavirus te hebben. Terwijl zij thuis zitten, worden alle medewerkers getest die contact met ze hadden en klachten hebben. Zeker is, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis, dat de medewerkers het niet hebben van de ene coronapatiënt die daar dinsdag werd opgenomen.

Ook Haaglanden richt een verpleegafdeling in om coronapatiënten straks op te kunnen vangen. Het ziekenhuis merkt dat er meer mensen met luchtwegklachten naar de eerste hulp komen. Die worden direct geïsoleerd, tot duidelijk is wat ze hebben.

Isoleren

In het Albert Schweitzerziekenhuis, met vier locaties ten zuid-oosten van Rotterdam, ligt één coronapatiënt op de intensive care, zegt een woordvoerder. Besmette medewerkers zijn er nog niet. Maar het ziekenhuis heeft al twee afdelingen vrijgemaakt om corona te bestrijden: één voor patiënten die zeker corona hebben en dus samen kunnen liggen. Een andere om alle personen te isoleren die mógelijk besmet zijn, en dus allemaal afzonderlijk geïsoleerd moeten worden.

Het Amsterdamse OLVG – waar twee medewerkers inmiddels corona blijken te hebben – heeft op beide locaties een afdeling vrijgemaakt voor coronapatiënten.

Andere ziekenhuizen gaan op dit moment nog minder ver, zoals bijvoorbeeld het UMC in Utrecht of het Rijnstate in Arnhem, waar twee coronapatiënten liggen. Volgens de sites van deze ziekenhuizen gaan de meeste gewone afspraken nog door, behalve als iemand griepachtige klachten heeft.

Ook bij ziekenhuizen die het nog rustig hebben, dreigt hier en daar schaarste. Bij Albert Schweitzer bijvoorbeeld geldt dat voor mondkapjes. Via de Regionale Overleggen Acute Zorg, proberen ziekenhuizen de verdeling van schaarse goederen te organiseren. Een woordvoerder: „De voorraad maskers slinkt in rap tempo. We doen een dringend beroep op ziekenhuizen met grote voorraden, om een deel daarvan aan ons ter beschikking te stellen. We kunnen geen patiënten behandelen als we ons personeel niet voldoende kunnen beschermen.”