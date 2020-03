‘Trump botst met Berlijn over poging exclusieve rechten Duits vaccinbedrijf te kopen’

De Amerikaanse regering probeert, tegen de zin van Duitsland, de exclusieve rechten te kopen van een Duits biotech-bedrijf dat hard werkt aan de ontwikkeling van een vaccin tegen het nieuwe coronavirus. Dat schrijft de krant Welt Am Sonntag op de voorpagina onder de kop ‘Trump tegen Berlijn: strijd om vaccinbedrijf’. Ook zou de regering-Trump medewerkers van de Duitse firma met grote bedragen naar de Verenigde Staten willen lokken.

Het gaat om de twintig jaar geleden opgerichte onderneming CureVac, uit Tübingen. De krant baseert zich op anonieme ‘regeringskringen’ in Berlijn. Trump zou bereid zijn veel te betalen om een vaccin te krijgen, „maar alleen voor de VS”.

Duitsland „heeft er bijzonder belang bij”, aldus een woordvoerder van het Duitse gezondheidsministerie tegenover de krant, „dat vaccins en werkzame stoffen tegen het nieuwe coronavirus ook in Duitsland en Europa ontwikkeld worden”. Het woord ‘ook’ in die verklaring lijkt een signaal dat Berlijn wil verhinderen dat de VS de exclusieve rechten krijgen over het bedrijf en eventuele vaccins en geneesmiddelen tegen het virus. „In dat verband is de regering in intensief gesprek met de firma CureVac”, aldus de verklaring.

vaccin

Op 3 maart meldde het bedrijf via Twitter dat topman Daniel Menichella in het Witte Huis „met de Amerikaanse president Trump en leden van de Coronavirus Task Force gesproken heeft over strategieën en kansen voor de snelle ontwikkeling en productie van een #coronavirus #vaccin.” In de tegelijk uitgegeven persverklaring

stelde het bedrijf dat het „vol vertrouwen is binnen enkele maanden een krachtig vaccin-kandidaat te ontwikkelen”.

CureVac is in 2000 opgericht, en heeft in de loop der jaren financiële injecties van tientallen miljoenen gekregen van de Bill & Melinda Gates Foundation, en ook van Dietmar Hopp, medeoprichter van het grote Duitse softwarebedrijf SAP. Maar het werkt ook nauw samen, onder meer bij de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus, met de Duitse overheidsinstelling voor vaccinaties, het Paul-Ehrlich-Institut, die er dus ook geld en tijd in heeft gestoken.